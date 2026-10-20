Протести в Італії: уряд відправив 500 військових до Мілана, щоб вгамувати мародерів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в ОслоУкраїна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в ОслоУЄФА офіційно змінив підсумки матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?УЄФА офіційно змінив підсумки матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?Відключення світла в Україні. Ілюстрація"Укренерго" оновило графік відключень світла: оголошено режим на 21 жовтняМолода картопля в магазині. ІлюстраціяПопулярний овоч в Україні може різко подорожчати взимку: скільки коштуватиме кілограмУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеДвох українських тренерів повернуть, щоб "рятувати" київське "Динамо" – медіаДвох українських тренерів повернуть, щоб "рятувати" київське "Динамо" – медіаВідключення світла в Україні. ІлюстраціяУ Києві зникло світло у 4 районах, графіки діятимуть до опівночі: що відбувається з електроенергією 20 жовтня"Тисячі людей опинилися у пастці": віце-президентка Європарламенту оголосила голодування через ситуацію в окупованих Олешках"Тисячі людей опинилися у пастці": віце-президентка Європарламенту оголосила голодування через ситуацію в окупованих ОлешкахЗміни до бронювання не вирішать проблему мобілізації – нардепЗміни до бронювання не вирішать проблему мобілізації – нардеп

Протести в Італії: уряд відправив 500 військових до Мілана, щоб вгамувати мародерів

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
879
Протести в Італії: уряд відправив 500 військових до Мілана, щоб вгамувати мародерів
Протестувальники грабували магазини під час протестів у Мілані, Італія, 18 жовтня 2026 року

Уряд Італії направляє до Мілана 500 військовослужбовців і пообіцяв "рішучу реакцію держави" на дії мітингувальників. Протести проти зростання вартості життя переросли у сутички з поліцією, акти вандалізму та мародерство. На суботу в Італії заплановані нові демонстрації.

Про це пише The Guardian. Уряд Джорджі Мелоні також хоче якнайшвидше затвердити нові, більш жорсткі заходи безпеки.

Зокрема, планується розширити застосування превентивного ув’язнення для неповнолітніх, посилити боротьбу з молодіжними бандами та заборонити зібрання осіб, які становлять загрозу громадському порядку. 

За даними італійського інформаційного агентства Ansa, один із заходів безпеки, які розглядаються в країні, спрямований проти молоді-іммігрантів другого покоління, відомих як "маранца". Цим сленговим терміном позначають банди молодих людей, зазвичай із маргіналізованих районів.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
3,0 т.
Мешканці Альберти відхилили пропозицію про відокремлення від Канади: що відомо про результати референдуму
3,0 т.
Мешканці Альберти відхилили пропозицію про відокремлення від Канади: що відомо про результати референдуму
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
669
Президенти Польщі і Литви закликали не послаблювати тиск на Росію заради стабілізації ситуації на енергетичних ринках
669
Президенти Польщі і Литви закликали не послаблювати тиск на Росію заради стабілізації ситуації на енергетичних ринках
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
603
У Португалії поліція заарештувала 55 осіб під час демонстрації в Лісабоні і розібрала намети: подробиці
603
У Португалії поліція заарештувала 55 осіб під час демонстрації в Лісабоні і розібрала намети: подробиці

Мелоні заявила у вівторок, 20 жовтня, що після шокуючих заворушень молоді на вихідних у Мілані та інших містах указом встановлюється новий злочин – участь у насильницькій демонстрації. За нього передбачені штрафи до 20 000 євро та позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Якщо під час маршу чи демонстрації ви приєднаєтеся до групи з п’яти або більше осіб і почнете кидати каміння, петарди чи палиці, тим самим ставлячи під загрозу безпеку всіх, вам загрожує до п’яти років позбавлення волі та, зрештою, до 20 000 євро штрафу. Якщо ваше обличчя було закрите або ви когось поранили, покарання збільшується; покарання також збільшуються для тих, хто вчиняє акти руйнування як частина групи", – пояснила премʼєрка. 

Мелоні також окреслила новий принцип: "якщо ви щось порушили, ви за це платите, а якщо порушник неповнолітній, то платять його батьки".

Глава уряду заявила, що насильство є неприйнятним, і ніхто не може його применшувати чи виправдовувати. 

Протести в Італії

Раніше ми писали про те, що в Італії у рамках протестів проти високої вартості життя 17 жовтня також відбулися заворушення за прикладом сусідньої Франції. Однак тут силовикам вдалося швидше розігнати агресивно налаштованих демонстрантів.

Десятки людей були заарештовані, причому багато з них були неповнолітніми. Сутички відбулися у Мілані, а також у Турині, Болоньї та Бергамо.

Наступного дня масові протести в Італії загострилися і переросли в сутички й мародерства. Лише в Мілані протягом 18 жовтня правоохоронці затримали 271 людину.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, коли кілька сотень протестувальників у капюшонах підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Албанії майже тиждень тривають протести, учасники яких вимагають відставки уряду та вдаються до насильства. Під час останніх зіткнень постраждали майже 60 людей.

До заворушень, що можуть призвести до кровопролиття, причетні Росія та Іран, цьому є докази. Про іноземне втручання заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

У Франції також продовжуються мітинги, які переросли у заворушення. В окремих районах Парижа у ніч на 20 жовтня оголошували комендантську годину з 23:00 до 06:00. Обмеження також запроваджували у Ліоні, Ліллі, Ніцці та інших містах Франції. Влада пояснювала такі заходи необхідністю відновити громадський порядок після подій минулих вихідних.

Схожі теми
ІталіямітингМіланмародерствовійськовіДжорджа МелоніДжорджа Мелоні
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел