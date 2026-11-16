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Проігнорували попередження: американський майор звинуватив військове керівництво США в "тактичному провалі" у війні з Іраном

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
456
Армія США
Американські військові. Ілюстраційне фото. Джерело: nationalguard.mil

У Конгрес США 13 листопада надійшла скарга на неналежне планування та ігнорування попереджень щодо слабкого захисту військових об'єктів під час активної фази війни з Іраном. Цю скаргу подав майор Стівен Рамсботтом, який пережив іранську дронову атаку на військову базу в Порт-Шуайбі (відомому також як Еш-Шуайб) у Кувейті.

Звернення, яке Рамсботтом відправив до Комітетів із питань збройних сил Палати представників і Сенату, отримало видання CBS News. Військовослужбовець стверджує, що високопоставлене військове керівництво ігнорувало доповіді про поганий захист від ворожих БпЛА. 

Ідеться, зокрема, про слабкі укріплення. Окрім цього, у Порт-Шуайбі, "не було ні лікаря, ні стаціонарного пункту медичної допомоги, а була лише одна машина швидкої".

"Я вважаю, що це тактичний провал армії, нашого керівництва та мене самого – аж до мого рівня. Ми просто погано це спланували, і це має стати для нас уроком", – сказав американський майор.

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Що відбулося в Еш-Шуайбі

Командний пункт ВМС США в Кувейті, відомий як Порт-Шуайба, був атакований іранським безпілотником. Це сталося 1 березня 2026 року, тобто в перші дні масштабної операції "Епічна лють", яку Сполучені Штати й Ізраїль розпочали проти Ісламської Республіки Іран.

Внаслідок обстрілу загинули шість американських солдатів . Це стало найсмертоноснішим нападом на війська США за всю військову операцію.

Наступного дня після цієї атаки міністр оборони Піт Гегсет запевняв на пресконференції, що війська, розміщені там, "добре захищені".

"Час від часу, на жаль, таке трапляється, ми називаємо це проривом, який пробивається крізь укріплення. І в цьому конкретному випадку так і сталося: вони дісталися до укріпленого центру тактичного управління. Але ж це потужна зброя", – пояснював Гегсет обставини обстрілу Еш-Шуайби.

Проігнорували попередження: американський майор звинуватив військове керівництво США в ''тактичному провалі'' у війні з Іраном

Еш-Шуайб (Кувейт) на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, Іран потай накопичив значний ракетний арсенал і наразі має до 2500 одиниць цього озброєння. Попри удари США й Ізраїлю по військових об'єктах, Тегеран поступово відновлює свої запаси й готується до можливого нового загострення. Окрім цього, РФ допомагає союзнику вдосконалювати розвідку та точніше визначати цілі для атак на Близькому Сході.

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