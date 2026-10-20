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Президенти Польщі і Литви закликали не послаблювати тиск на Росію заради стабілізації ситуації на енергетичних ринках

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
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Президенти Польщі і Литви закликали не послаблювати тиск на Росію заради стабілізації ситуації на енергетичних ринках
Навроцький і Науседа у Варшаві. Джерело: РАР

Країна-агресорка Росія не припиняє проти європейських країн східного флангу НАТО гібридних атак, використовуючи мережеві кібернапади, дезінформацію, саботаж та тиск на кордонах. З іншого боку такий сильний союзник Альянсу, як США, вдається до "послаблення" санкційного тиску на Росію нібито заради стабілізації на енергетичних ринках. Це неприпустимо, заявили 20 жовтня президенти Польщі та Литви Кароль Навроцький і Гітанас Науседа відповідно.

Сторони зустрілися у Варшаві для обговорення стратегічного партнерства, спільних загроз та питання безпеки. Що показово – сьогодні такою головною та єдиною спільною загрозою обома сторонами названа агресивна політика Кремля.

Потребує аналізу

"Польща та Литва чудово розуміють, що найбільшою загрозою для безпеки нашого регіону залишається агресивна політика Російської Федерації. Тому нашим спільним пріоритетом має бути зміцнення східного флангу НАТО, а також розвиток оборонних спроможностей і збереження потужної присутності Сполучених Штатів у Європі", – наголосив польський лідер.

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Згадавши про так звану "дизельну угоду" нинішньої адміністрації США та Кремля, Навроцький обережно зазначив, що ситуація нібито "потребує спільного аналізу".

"Стабілізація енергетичної ситуації не повинна призводити до послаблення тиску на Росію чи підриву безпеки держав нашого регіону", – додав президент Польщі.

Захист Сувальського коридору

За словами Навроцького, щодо міжнародних справ та питань безпеки у Польщі та Литви "спільні позиції". І першочергове значення тут "має захист Сувальського коридору".

"Його ефективний захист вимагає тісної співпраці польських і литовських збройних сил, спільного оборонного планування та регулярних військових навчань", – сказав поляк.

Сувальський коридор – це вузька сухопутна смуга (завдовжки не більше 100 кілометрів) на кордоні між Польщею та Литвою. Ця смуга з'єднує країни Балтії з рештою територій НАТО та Європейського Союзу, водночас відокремлюючи білоруську територію від російської Калінінградської області.

У військово-політичній аналітиці НАТО цю зону вважають найуразливішим місцем Альянсу.

Спільні навчання

Своєю чергою Науседа підкреслив, що і Польща, і Литва "є і залишаються об’єктами гібридних атак, саботажних та дезінформаційних кампаній", а також "неодноразових порушень повітряного простору" з боку країни-агресорки Росії. Відповідно, президент Литви наголосив на необхідності протидії таким "загрозам", "та посиленні тиску на Росію, зокрема, за допомогою санкцій".

Він також повідомив, що Литва виступила з ініціативою провести навесні наступного року спільні військові навчання за участю трьох балтійських країн та Польщі. Навчання пропонують провести на латвійському полігоні "Селія".

Як повідомляв OBOZ.UA, Польща та Литва і справді залишаються об’єктами російських атак, хоча назвати їх "гібридними" можна вже тільки з натяжкою. Нагадаємо, що в ніч на неділю у Вільнюсі невідомі намагалися підпалити обладнання компанії SpaceX, зокрема дев'ять супутникових антен і блок управління. В литовському уряді інцидент пов'язали саме із "гібридною війною Росії проти Європи".

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