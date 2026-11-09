Президентом Німеччини вперше може стати жінка: Мерц офіційно представив кандидатуру

Канцлер Німеччини та голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц визначився з кандидатурою на посаду федерального президента країни. Він має намір запропонувати на цю посаду президентку парламенту Баварії Ільзе Айгнер, яка може стати першою жінкою на чолі німецької держави.

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Про це пише німецьке видання Tagesschau. За інформацією журналістів, Мерц оголосив про своє рішення під час вечері з керівництвом партії в Берліні. Офіційно представити кандидатуру Айгнер керівним органам ХДС він планує в понеділок.

Перший шанс жінки

Ільзе Айгнер представляє Християнсько-соціальний союз (ХСС) і нині очолює парламент Баварії. Якщо її оберуть федеральною президенткою, вона стане не лише першою жінкою на цій посаді, а й першою представницею ХСС, яка обійме найвищу державну посаду в Німеччині.

Про намір висунути Айгнер кандидатом від консервативного блоку стало відомо ще в п'ятницю. Однак Фрідріх Мерц до цього не підтверджував інформацію, оскільки спочатку хотів обговорити питання з керівництвом ХДС.

Кандидатуру баварської політикині раніше підтримали представники кількох партій, зокрема Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Зелених".

Голова СДПН Ларс Клінгбайль назвав Айгнер політикинею з надзвичайно сильною здатністю об'єднувати людей. За його словами, саме така якість потрібна Німеччині в нинішній час.

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Свою оцінку дав і голова Молодіжного союзу Йоганнес Вінкель. Він назвав її чудовою кандидаткою, яка враховує інтереси різних суспільних груп і має значний політичний досвід.

Голосування у січні

У понеділок Ільзе Айгнер має взяти участь у черговому засіданні президії та федерального правління ХДС, де представить свою кандидатуру. Після спільної заяви Фрідріх Мерц та Айгнер вирушать до Мюнхена.

Там вони планують відвідати урочистий захід з нагоди 20-річчя головної синагоги міста. На заході також буде присутній голова ХСС Маркус Зедер.

Головні історії дня

Остаточне рішення щодо наступника чинного федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра ухвалить Федеральні збори Німеччини 30 січня 2027 року.

До їхнього складу входять 630 депутатів Бундестагу та така сама кількість представників, обраних парламентами федеральних земель. Таким чином, загальна кількість учасників голосування становить 1260 осіб.

Консервативний блок ХДС/ХСС та СДПН мають у Федеральних зборах більшість приблизно у 50 голосів. Тому обрання 61-річної Ільзе Айгнер на посаду федеральної президентки вважається дуже ймовірним.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Мерц пригрозив заблокувати семирічний бюджет ЄС без гарантій усіх країн фінансувати Україну.