Президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух оголосив про добровільну відставку на тлі гучних звинувачень у корупції. Йдеться, зокрема, про можливе отримання хабарів на 110 мільйонів доларів, пов'язаних із будівництвом залізниці Таван Толгою – Гашуунсухайт.

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Глава держави заявив, що погоджується з вимогою опозиційної Демократичної партії піти з посади та провести розслідування. Про це повідомили Mongolia Daily та 1news.

Чому президент Монголії вирішив піти у відставку

Під час пресконференції Хурелсух заявив, що протягом останнього місяця певні групи нібито атакували інститут президента та його репутацію. За його словами, він певний час спостерігав за ситуацією, однак вирішив публічно висловитися після того, як опозиційна Демократична партія закликала його залишити посаду та ініціювати розслідування.

"Усі рівні перед законом. Учора група Демократичної партії висловила позицію, згідно з якою президент Монголії має піти у відставку та провести розслідування. Я згоден з цим", – сказав глава держави.

Він також заявив, що ті, хто, на його думку, ганьбить його репутацію, будуть притягнуті до відповідальності, а його честь буде відновлено.

Раніше колишній мер Улан-Батора Х. Ньямбаатар звинувачував президента у привласненні десятків мільйонів доларів від приватної компанії, володінні елітною нерухомістю та колекцією дорогих автомобілів. Ці звинувачення він оприлюднював на своїх сторінках у соціальних мережах.

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Що відомо про скандал із 110 мільйонами доларів

16 листопада парламентська фракція Демократичної партії провела закрите засідання, на якому обговорювали звинувачення щодо хабарів на 110 мільйонів доларів. Вони стосуються проєкту залізниці Таван Толгою – Гашуунсухайт.

Ці твердження знову пролунали 14 листопада під час прямої трансляції колишнього мера Улан-Батора Х. Ньямбаатара. Він заявив, що політики, серед яких і президент Хурелсух, нібито отримували хабарі у зв'язку із секретним тендером на будівництво залізниці, який виграла компанія Bodi Group.

Головні історії дня

Водночас антикорупційне агентство заявило, що не знайшло доказів отримання 110 мільйонів доларів готівкою. Натомість слідство виявило 286 мільярдів тугриків у вигляді авансових платежів.

Заступник прем'єр-міністра Н. Номтойбаяр заявила, що ці кошти були пов'язані з угодами щодо закупівлі вугілля.

Окремо колишній прем'єр-міністр і депутат парламенту Л. Оюн-Ердене, яка вперше звернулася до антикорупційного агентства із відповідними претензіями на початку року, закликала провести тимчасове розслідування з публічними слуханнями. Вона наполягає на цьому перед пленарними засіданнями парламенту, запланованими на 19–20 листопада.

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Опозиція вимагає розслідувати секретні контракти

16 листопада Демократична партія також провела пресконференцію, присвячену контракту на постачання електроенергії компанії "Боді Інтернешнл" та корупційному скандалу на 110 мільйонів доларів.

Опозиційні депутати зажадали відставки президента та всіх посадовців, причетних до ймовірної корупції, а також проведення юридичного розслідування. Для перевірки секретних угод 42 депутати від Демократичної партії підписали угоду про створення тимчасового парламентського комітету з нагляду.

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Крім того, вони закликали негайно розсекретити всі рекомендації Ради національної безпеки, видані з 2019 року. Опозиція також заявила, що не долучатиметься до урядової коаліції. Таку позицію підтвердили лідер фракції Б. Тувшин та керівництво партії.

Хто тимчасово виконуватиме обов'язки президента

Після відставки Хурелсуха обов'язки глави держави тимчасово виконуватиме голова Великого державного хуралу – парламенту Монголії. Він залишатиметься на цій посаді до проведення наступних виборів і складання присяги новим президентом.

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Керівник президентської адміністрації Алтанхуягійн Уйлстугулдур повідомив, що президент має подати у відставку 16 листопада. Наступного дня питання розгляне парламентський комітет з державного устрою, а у четвер його планують винести на пленарне засідання парламенту.

За словами Уйлстугулдура, якщо більшість депутатів підтримає відставку, голова парламенту тимчасово перебере на себе президентські повноваження. Нові вибори мають відбутися протягом чотирьох місяців після ухвалення парламентом відповідного рішення.

Чергові президентські вибори в Монголії мали відбутися влітку 2027 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Міжнародному кримінальному суді дійшли висновку, що Монголія порушила Римський статут, коли не заарештувала російського диктатора Володимира Путіна. Як держава-учасниця Римського статуту, вона мала затримати президента країни-агресора, коли той приїхав 3 вересня 2024 року в Улан-Батор.