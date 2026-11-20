У пʼятницю, 20 листопада, під час атаки РФ на Україну у Польщі впали ракети X-101 і реактивний "Шахед". У цей час у країні перебував український премʼєр Сергій Корецький.

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Він був у міжнародному аеропорту Ряшів-Ясьонка у Жешуві (Ряшеві). Про це повідомив репортер TVN24 Пйотр Свєрчек.

"З двох незалежних джерел нам відомо, що він (Корецький – Ред.) прибув на цей аеропорт вночі з Києва, щоб вранці вилетіти до Берліна на зустріч із німецьким канцлером", – сказав він.

При цьому невідомо, чи під час евакуації аеропорту у Жешуві прем’єр-міністр України вже перебував у літаку, чи ще в будівлі аеропорту, зазначив Свєрчек.

Польська агенція аеронавігаційних послуг підтвердило, що під час повітряної атаки на злітно-посадковій смузі аеропорту в Жешуві перебував український літак зі статусом HEAD. Його присвоюють рейсам ключових посадовців країн, які виконують офіційні місії.

Як зазначив журналіст, цей літак мав злетіти о 07:57, тобто вже після скасування першої тривоги, але до оголошення другої тривоги Урядовим центром безпеки. Свєрчек додав, що Польська агенція аеронавігаційних послуг "офіційно не інформувала про пасажирів цього літака".

Він також нагадав, що з жовтня – після покращення польсько-українських відносин – цей аеропорт знову використовується представниками України під час їхніх закордонних поїздок.

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Як повідомляв OBOZ.UA, під час масованої повітряної атаки на Україну у Польщу залетіли дві крилаті ракети та один реактивний дрон військ РФ. Одна з ракет вибухнула за 45 км від кордону – поблизу населеного пункту Хмелек, момент вибуху зафіксували камери спостереження.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш пов'язав атаку з навчаннями союзників з Коаліції охочих. Інцидент стався неподалік від місця, де британські та інші європейські військові беруть участь у навчаннях із підготовки до можливої миротворчої місії в Україні. Польські посадовці заявили, що об'єкт упав у поле та загорівся під час російської ракетної атаки по Україні.

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