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Прем’єр Іспанії розпустив парламент і призначив дострокові вибори: названо дату

Катя Помазан
Катя Помазан
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Прем’єр Іспанії розпустив парламент і призначив дострокові вибори: названо дату
Прем’єр Іспанії. Джерело: shutterstock.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про проведення дострокових парламентських виборів 29 листопада. Глава уряду заявив, що прагне отримати ширшу підтримку виборців і сформувати в парламенті більш стійку прогресивну більшість.

Рішення про дострокові вибори було ухвалено після того, як іспанський парламент відхилив запропоновані урядом заходи у сфері житла. Про це Санчес заявив у телевізійному зверненні, передає France 24.

Йдеться, зокрема, про два надзвичайні укази, які передбачали обмеження виселень та заходи проти спекуляцій на ринку нерухомості.

Провал законодавчих ініціатив відбувся на тлі зростання невдоволення ситуацією з доступністю житла в Іспанії. В останні тижні в різних містах країни проходили протести з вимогами від уряду вирішити проблему високої вартості житла.

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Одним із резонансних випадків стало виселення 87-річної жінки в Мадриді, яке транслювали по телебаченню. Ця ситуація викликала значний суспільний резонанс і посилила тиск на уряд Санчеса.

Прем’єр-міністр перебуває при владі з 2018 року. Він неодноразово утримував уряд завдяки складним коаліціям, до яких входили представники лівих сил та регіональних партій.

Водночас нинішній уряд стикається з дедалі більшою фрагментацією серед партнерів. Через це парламенту було складно ухвалювати законодавство, а державний бюджет в Іспанії не затверджували з 2023 року.

Дострокові вибори можуть стати серйозним випробуванням для Соціалістичної партії Санчеса. За даними опитувань, вона поступається консервативній Народній партії, а найбільш імовірним сценарієм після виборів називають коаліцію PP за підтримки правопопулістської Vox.

У разі такого результату Vox може вперше з часів відновлення демократії після смерті диктатора Франсіско Франко отримати можливість брати участь у центральному уряді Іспанії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Іспанії вже третій день тривають протести у всіх містах країни. Тисячі людей виходять на вулиці, вимагаючи посилити захист орендарів та зупинити зростання вартості житла. Протести проходять на тлі провалу в парламенті урядової пропозиції виходу з кризи.

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