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Прем’єр Фінляндії: треба припинити видачу туристичних віз росіянам до Європи

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
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Прем’єр Фінляндії: треба припинити видачу туристичних віз росіянам до Європи
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Джерело: GettyImages

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виступив за припинення видачі росіянам туристичних віз для поїздок до Європи. Відповідну ініціативу він планує представити на наступному засіданні Європейської ради.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle. За словами Орпо, такий крок необхідний для зміцнення безпеки європейських країн на тлі ризику диверсій з боку Росії.

"На засіданні Європейської ради наступного тижня я запропоную конкретний захід – припинити видачу росіянам туристичних віз для поїздок до Європи", – заявив фінський прем’єр.

Він також поставив під сумнів доцільність вільного пересування російських туристів європейськими країнами.

"Ми побоюємося, що РФ спробує організувати диверсії у Європі. Чому ми тоді пускаємо росіян сюди як туристів та дозволяємо їм вільно пересуватися?" – запитав Орпо.

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Фінляндія припинила видавати туристичні візи росіянам і закрила в’їзд для туристів із РФ у вересні 2022 року. Сухопутні пункти пропуску на кордоні між двома країнами закриті з грудня 2023-го.

Орпо розкритикував угоду Москви та Вашингтона

Фінський прем’єр також прокоментував угоду між Росією та США про постачання дизельного пального, назвавши її "жахливим розчаруванням".

Водночас він зауважив, що погоджений обсяг постачання становить лише невелику частину споживання пального у Сполучених Штатах. Крім того, поки невідомо, чи вдасться поставити його в повному обсязі.

"Не думаю, що зрештою ця угода вплине на США чи світовий ринок", – зазначив Орпо.

Він наголосив, що Європа має активніше діяти та запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило партнерів про підготовку російськими спецслужбами гібридних операцій на території країн ЄС і НАТО. За даними української розвідки, для цього планують залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ, які перебувають у Європі.

Серед імовірних цілей російських спецслужб – військові об’єкти, критична інфраструктура, системи зв’язку та приймальні станції супутникового інтернету Starlink. За інформацією ГУР, такі операції мають на меті підірвати допомогу Україні та послабити спроможності НАТО.

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