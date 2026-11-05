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Працює в Конгресі з 1983 року: прихильницю України Марсі Каптур переобрали до Конгресу США на 23-й термін

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
252
Працює в Конгресі з 1983 року: прихильницю України Марсі Каптур переобрали до Конгресу США на 23-й термін
Конгресвумен США Марсі Каптур. Джерело: GettyImages

На проміжних виборах до Конгресу США, які відбулися 3 листопада, демократка Марсі Каптур перемогла в 9-му окрузі штату Огайо, здобувши місце в Палаті представників на 23-й термін. Її суперниками були республіканець Дерек Меррін та незалежна кандидатка Кеті Маккінстрі.

Про це повідомило NBC News. За результатами підрахунку 98% голосів, Каптур підтримали 52,7% виборців – 159 306 осіб. Натомість Меррін набрав 47,3% голосів – 142 830.

Марсі Каптур представляє штат Огайо в Палаті представників із 1983 року. Вона є жінкою з найдовшим стажем роботи в історії цієї палати Конгресу, випередивши навіть колишню спікерку Ненсі Пелосі.

Конгресвумен має українське коріння та є співзасновницею Українського кокусу – двопартійного об'єднання членів Конгресу, яке виступає за підтримку України. Вона також підтримує надання Києву військової допомоги.

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Працює в Конгресі з 1983 року: прихильницю України Марсі Каптур переобрали до Конгресу США на 23-й термін

Марсі Каптур послідовно підтримує Україну. Джерело: GettyImages

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Марсі Каптур виступила проти призупинення постачання американської зброї Україні, попередивши адміністрацію Дональда Трампа про можливі наслідки такого рішення. Вона наголошувала, що системи ППО, зокрема Patriot, відіграють ключову роль в обороні країни від російських атак і щодня рятують життя.

Конгресвумен застерегла, що без життєво важливих боєприпасів Україна не матиме достатньо альтернативних засобів захисту. На її переконання, припинення їх постачання неминуче призведе до загибелі українських військових і цивільних.

Також Каптур разом із трьома колегами з Конгресу закликала адміністрацію Трампа не послаблювати санкції проти Росії. У спільному листі законодавці наголосили, що пом'якшення обмежень лише підбадьорить Москву та затягне війну проти України. Вони закликали Вашингтон, навпаки, посилити економічний тиск на країну-агресорку та запровадити нові санкції.

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