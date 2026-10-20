"Прагне дестабілізувати політичний порядок у всій Європі": Мерц застеріг від недооцінки російської загрози

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 рокуУкраїнцям назвали тариф на газ з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кубометрВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьІлюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиІлюстрація - жінка тримає в руках телефон і банківську карткуОщадбанк списуватиме з рахунків українців по 150 грн уже з 1 листопада: кого торкнуться нові правилаНайбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компаніїНайбільший в Україні виробник керамічної плитки й сантехніки повністю зупинив роботу після обстрілу: заява компаніїЗеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників Конгресу США: подробиціЗеленський провів онлайн-зустріч із двопартійною делегацією Сенату та Палати представників Конгресу США: подробиціБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюБокс Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюНа кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФНа кону $350 млрд: республіканці погрожують заблокувати бюджет Пентагону через загравання Трампа з РФУсі проблеми добігають кінця: для трьох знаків зодіаку настає час чудових подійУсі проблеми добігають кінця: для трьох знаків зодіаку настає час чудових подій"Мають припинитися": генсек ООН "глибоко стурбований" ударами України по РФ і "рішуче засудив" посилення атак на українські міста"Мають припинитися": генсек ООН "глибоко стурбований" ударами України по РФ і "рішуче засудив" посилення атак на українські міста

"Прагне дестабілізувати політичний порядок у всій Європі": Мерц застеріг від недооцінки російської загрози

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
39
"Прагне дестабілізувати політичний порядок у всій Європі": Мерц застеріг від недооцінки російської загрози
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Джерело: Liesa Johannssen/Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія. Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін прагне не лише перемогти у війні проти України, а й підірвати демократію в Європі

Про це Мерц сказав в інтервʼю Bloomberg. За його словами, багато людей, зокрема й у Німеччині, не сприймають цю загрозу достатньо серйозно.

"Моє найбільше занепокоєння викликає недооцінка впливу Росії на наші суспільства. Росія прагне дестабілізувати весь політичний устрій нашого європейського континенту", – заявив канцлер. 

Він зазначив, що багато хто не бачить, якою насправді є мета Росії. 

"Це не лише територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", – наголосив Мерц. 

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
7,8 т.
У США готують розслідування з подальшим покаранням за зрив роботи StarShield в Україні
7,8 т.
У США готують розслідування з подальшим покаранням за зрив роботи StarShield в Україні
Іван НосенкоІван Носенко
3,3 т.
Ле Пен, Кремль і вуличний хаос: чи стане Франція слабкою ланкою НАТО
3,3 т.
Ле Пен, Кремль і вуличний хаос: чи стане Франція слабкою ланкою НАТО
Катя ПомазанКатя Помазан
3,1 т.
У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали курсанта військово-медичної академії з українським громадянством: що відомо
3,1 т.
У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали курсанта військово-медичної академії з українським громадянством: що відомо

На початку цього місяця глава німецької служби зовнішньої розвідки попередив, що ФРН стала головним супротивником у "тіньовій війні" з Росією і що загроза з боку Москви набула "нового, більш небезпечного характеру". Це, за його словами, створює ризик втягнення найбільшої економіки Європи у "збройний конфлікт".

Мерц також сказав, що Німеччина разом з іншими союзниками надає фінансову підтримку Україні, не отримуючи допомоги від Вашингтона на фінансування оборони та закупівлю обладнання.

"Це справді велике навантаження для наших бюджетів, це справді велика справа для Європейського Союзу. Але ми це робимо і намагатимемося продовжувати робити це, доки не закінчиться ця жахлива війна", – запевнив політик. 

Канцлер ФРН зазначив, що європейські уряди усвідомили серйозність ситуації, в якій вони опинилися, і зараз проводять реформи в оборонній сфері, щоб стати більш незалежними від США.

"Ми почули цей сигнал тривоги. І ми намагаємося зайняти таку позицію, яка зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищатися в рамках НАТО", – сказав він. 

Як повідомляв OBOZ.UA, держава-агресорка Росія ще до Різдва може вдатися до ескалації. Польщі варто очікувати нових актів саботажу і провокацій, але в більших масштабах, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Він попередив, що загроза стосується й інших країн. 

Схожі теми
Війна в УкраїніРосія (тег)ЄвропаФрідріх МерцФрідріх МерцВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел