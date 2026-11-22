У суботу, 21 листопада, російський гелікоптер, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося о 12:34 біля міста Ловійса.

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Максимальна відстань, на яку літальний апарат проник у повітряний простір країни-члена НАТО, становила 4,1 км. Про це повідомили в Міністерстві оборони Фінляндії.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, підозрюване порушення повітряного простору, ймовірно, пов’язане з операціями з порятунку або супроводу вантажного судна, яке зазнало пошкоджень у Фінській затоці.

"Збройні сили та прикордонна служба займаються цією ситуацією у співпраці з іншими органами влади", – зазначив міністр.

За розслідування ймовірного порушення повітряного простору відповідає прикордонна служба Фінляндії.

Що передувало

21 листопада у Росії поскаржилися на атаку дронів у Фінській затоці. Безпілотники атакували у нейтральних водах вантажне судно, котре прямувало до Калінінграда.

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За інформацією поліції Естонії, атакованим судном є Sparta II, яке прямувало із Санкт-Петербурга до Калінінграда. Згідно з інформацією ресурсу OpenSanctions, судно перебуває під санкціями США, підпорядковується Міністерству оборони РФ та використовувалося для перевезення озброєння.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Росія, ймовірно, досягла межі своїх можливостей щодо нарощування військової присутності в Балтійському морі в мирний час. Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою, але стабільною, а країни НАТО продовжують посилювати спостереження за російськими кораблями та суднами так званого тіньового флоту.