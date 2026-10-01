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"Повернення до звичного життя не відбудеться": влада Естонії закликає готуватися до "серйозніших атак" з людськими жертвами

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read3 хв
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"Повернення до звичного життя не відбудеться": влада Естонії закликає готуватися до "серйозніших атак" з людськими жертвами
Цахкна прокоментував підпал Milrem Robotics
Джерело: Tsahkna/Х, ChatGPT, колаж OBOZ.UA

Визначення "гібридні" для атак країни-агресорки Росії не відповідають дійсності. Європейські політики повинні перестати так визначати те, що робить Москва, і називати речі своїми іменами – це "терористичні атаки" та "диверсії". Ба більше, системність таких дій РФ проти Європи фактично означає "своєрідну війну", заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, "повернення до звичного життя вже не відбудеться". Так очільник МЗС Естонії прокоментував видачу державі латвійських громадян, підозрюваних у підпалі талліннського постачальника Україні бойової техніки.

Про що мова

У Таллінні в ніч із 14 на 15 серпня стався підпал офісу оборонної компанії Milrem Robotics. Практично одразу правоохоронці заявили, що стався "акт саботажу", після чого Маргус Цахкна заявив, що диверсія була організована за наказом спецслужб Росії.

Milrem Robotics виробляє так звані НРК – наземні безпілотні бойові машини THeMIS, – а також тісно співпрацює з Україною.

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У справі про підпал було затримано трьох людей, двоє з них – у Латвії. За словами Маргуса Цахкна, затримані "більше не становлять загрози" для національної безпеки Естонії.

Легкі гроші

МЗС Естонії через зазначений підпал у Таллінні викликало тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна. Одночасно було оголошено, що троє громадян Латвії, підозрюваних у підпалі, вже передані Естонії, де вони будуть притягнуті до відповідальності.

Маргус Цахкна припустив, що іноземних диверсантів спонукають "легкі гроші", а не ідеологія. Тому він зробив послання таким найманим терористам.

"Послання полягає в тому, що якщо ви співпрацюєте з російськими спецслужбами, вас спіймають і відправлять до в’язниці. Тож треба добре подумати, перш ніж погоджуватися на таку "співпрацю", – сказав глава МЗС Естонії.

Російські атаки

Напад на Milrem Robotics "терористичною", а не "гібридною" атакою Росії. І це не поодинокий випадок, підпал у Таллінні – лише один із низки подібних інцидентів, як ото атака дронів на аеропорт німецького Лейпцигу, пояснив глава МЗС Естонії.

Європейські уряди мають збирати та обмінюватися доказами, тісніше координувати роботу розвідувальних і безпекових служб та "чітко давати зрозуміти, що на тих, хто співпрацює з Москвою, чекають суворі наслідки", зазначив держпосадовець.

За його словами, Кремль прагне "роз’єднати наші суспільства, зруйнувати нашу єдність і грати на страху".

Зростання ризиків

Естонець наголосив: є чітка тенденція до посилення російських диверсій, і ризики серйозніших атак, зокрема таких, що можуть призвести до загибелі багатьох європейців, поки що лише зростає.

Так відбувається тому, що у Кремлі помічають – поки що ЄС не реагує колективно.

"Ми маємо ставитися до Путіна дуже серйозно, бо він – терорист. Він використовує будь-які нагоди, щоб атакувати нас. Відповідно, ми маємо усвідомити, що повернення до звичного життя не відбудеться", – вважає Маргус Цахкна.

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