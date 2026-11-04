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"Потрібно триматися від нього якомога далі": республіканці звинуватили у поразці Трампа

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read3 хв
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"Потрібно триматися від нього якомога далі": республіканці звинуватили у поразці Трампа
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Після масштабних поразок Республіканської партії на проміжних виборах у США соратники Дональда Трампа почали відкрито критикувати президента та покладати на нього відповідальність за невтішні результати. Деякі республіканці заявили, що партії потрібно дистанціюватися від глави Білого дому, оскільки його політичний стиль і рішення дедалі більше відштовхують виборців.

Як пише Politico, серед причин поразки називають війну з Іраном, зростання цін на пальне та продукти, а також поведінку самого Трампа. Представники Республіканської партії вважають, що його різкі висловлювання та дії втомили американців, а підтримка президента вже не гарантує кандидатам перемоги на виборах.

Республіканці закликають дистанціюватися від Трампа

"Чесно кажучи, нам потрібно триматися від Трампа якомога далі. Думаю, республіканці можуть опинитися у скрутному становищі аж до 2030 року", – заявив політичний стратег із Мічигану Тодд Гіллман, колишній голова Республіканської партії округу Монро.

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Інші представники партії також вказали на невдоволення виборців поведінкою президента. Зокрема, вони згадали його висловлювання, спроби перейменувати географічні об'єкти та заяви щодо Гренландії. На думку голови республіканців округу Лікінг в Огайо Метта Доула, частина партії тепер виступатиме за повернення до більш традиційного політичного стилю.

"Це не означає відмову від ідеології та політики Трампа, але означає відмову від його стилю", – пояснив він.

Республіканський консультант Раян Гірдускі вважає, що Трамп фактично розтратив підтримку виборчої коаліції, яку йому вдалося сформувати. За його словами, молоді виборці, які раніше схилялися на бік президента, тепер демонструють значно меншу активність.

Трамп переклав відповідальність на кандидатів і однопартійців

Сам президент та його радники, зі свого боку, звинуватили в невдачах низку чинників, зокрема телеканал Fox News, внутрішніх опонентів-республіканців і кандидатів, яких назвали недостатньо ефективними. Трамп також розкритикував губернатора Техасу Грега Ебботта, назвавши його "республіканцем лише за назвою", та заявив, що партія здобула б переконливу перемогу, якби він сам був у виборчих бюлетенях.

Радник президента Алекс Брюзевіц поклав відповідальність за результати на кандидатів, яких охарактеризував як "невиразних, лінивих і неефективних комунікаторів". Водночас інші представники Республіканської партії назвали такі пояснення спробою уникнути відповідальності.

Один із високопосадовців республіканців у Сенаті заявив Politico, що проблема значно масштабніша за якість окремих кандидатів.

"Це вже не питання якості кандидатів. Це розгром. Це зробив Трамп", – сказав він.

''Потрібно триматися від нього якомога далі'': республіканці звинуватили у поразці Трампа

Дональд Трамп. Джерело: Getty

Республіканці критикують і Конгрес

Частина представників партії також спрямувала невдоволення на республіканську більшість у Конгресі. Колишня голова Республіканської партії Аризони Джина Свобода заявила, що законодавці не змогли запропонувати виборцям реформи, які б відчутно покращили життя американців.

Вона наголосила, що Конгрес не зробив нічого, що могло б суттєво вплинути на становище робітничого та середнього класу.

За словами республіканських стратегів, результати виборів можуть послабити вплив Трампа всередині партії. Тепер законодавці можуть менше боятися критики з боку президента та відкритіше висловлювати незгоду з його рішеннями, зокрема щодо війни з Іраном і тарифної політики.

Нагадаємо, за попередніми результатами проміжних виборів у США Демократична партія випереджала республіканців у боротьбі за місця в Конгресі. Зокрема, демократи здобували перемоги в низці ключових округів, які раніше представляли республіканці.

Як писав OBOZ.UA, перемога демократів на проміжних виборах у США може відкрити для України додаткові можливості отримати американську допомогу. Водночас експерти застерігають, що швидких змін очікувати не варто, а відносини Вашингтона з Європою можуть стати ще напруженішими через політику Дональда Трампа.

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