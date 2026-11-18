Литва розглядає можливість облаштування фізичних бар'єрів на кордоні з Калінінградською областю Росії, щоб зменшити потребу в постійному залученні військових до патрулювання. Посилений режим охорони цієї ділянки продовжили до кінця листопада.

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Про це заявив командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас в ефірі радіо. Інформацію оприлюднив литовський мовник LRT.

Постійне патрулювання кордону військовослужбовцями є надто витратним, оскільки відволікає їх від бойової підготовки. Тому литовська сторона має розглянути можливість встановлення фізичних перешкод на найбільш уразливих ділянках за аналогією із заходами, які вже застосовували на кордоні з Білоруссю.

Командувач зазначив, що на кордоні вже працюють камери спостереження, ведеться моніторинг території та здійснюється патрулювання. Водночас додаткові фізичні бар'єри могли б допомогти розв'язати проблеми з охороною кордону в довгостроковій перспективі.

Вайкшнорас також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ Литви звернулося з проханням продовжити спільне патрулювання військових і прикордонників. Йдеться насамперед про посилення контролю на ділянках, які вважаються потенційно найбільш ризикованими.

Кількість залучених військовослужбовців відносно невелика, однак їхня присутність разом із прикордонниками дозволила посилити контроль на окремих напрямках. Цими ділянками потенційно можуть скористатися диверсанти з ворожих держав, люди, які намагаються уникнути мобілізації, а також контрабандисти.

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Литовські військові допомагають Службі охорони державного кордону на ділянці з Калінінградською областю з 8 жовтня. Для цього армія виділила близько 100 військовослужбовців, які патрулюють території прикордонних застав.

За потреби до охорони кордону також залучають мобільні патрулі, пересувні пункти спостереження та екіпажі Військової поліції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Литві розглядають можливість запровадження загального військового обов’язку з 2030 року. Міністр національної оборони Робертас Каунас підтримує таку ідею, однак визнає, що вона пов’язана з певними ризиками.

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