Популярність Рубіо зростає серед республіканців в контексті наступних президентських виборів – Politico

Усе більше республіканців у Конгресі США прагнуть висунути державного секретаря Марко Рубіо кандидатом на наступних президентських виборах, які відбудуться 2028 року. Вони намагаючись оговтатися від нищівної поразки на проміжних виборах, тож розглядають варіанти крім віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Про це пише Politico. Серед конгресменів точаться дискусії щодо того, хто повинен очолити Республіканську партію.

Багато хто стверджує, що боротьба за лідерство зараз відкрита для всіх – у тому числі фракція, яка вважає Рубіо кращим кандидатом, з огляду на те, що виборці можуть і надалі пов’язувати Венса з непопулярністю президента.

"Я сподіваюся, що він висуне свою кандидатуру. Гадаю, він найкраще вміє налагоджувати діалог та об’єднувати людей", – сказав про Рубіо конгресмен Марлін Штуцман (республіканець від штату Індіана).

"На мою думку, він – безперечно найталановитіший республіканець. Нам доведеться й надалі переглядати свою позицію та висувати нових кандидатів", – додав він.

Ще один із республіканців Палати представників заявив, що Рубіо – це найкраща надія на те, щоб "допомогти республіканцям вийти з цього безвихідного становища". Він висловив сподівання, що на початку наступного року держсекретар віддаляться від Трампа та Венса.

Кілька законодавців заявили, що спілкувалися з людьми з оточення Рубіо, які натякнули, що він не зацікавлений у висуванні своєї кандидатури у 2028 році, навіть після результатів проміжних виборів. Сам Рубіо цього тижня висловив підтримку рішенню Трампа розпочати війну проти Ірану, а в понеділок заявив журналістам, що "просто більше не збирається говорити про 2028 рік".

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Особа, наближена до держсекретаря, зазначила, що лише сам держсекретар знає, що він вирішить щодо участі у президентських виборах. Наразі він "повністю зосереджений на виконанні своїх численних обов’язків і не думає про 2028 рік".

Що передувало

Після поразки на проміжних виборах і втрати контролю над Конгресом представники партії республіканців почали дистанціюватися від адміністрації Трампа.

На цьому тлі з’являлися повідомлення, що Рубіо може залишити команду Трампа, щоб зосередитися на підготовці до президентських виборів 2028 року – у якості потенційного кандидата на посаду президента.

Головні історії дня

Одночасно у Трампа вже обговорюють кандидатуру можливого наступника Рубіо на посаді держсекретаря.

Рубіо спростовує повідомлення про те, що нібито планує залишити адміністрацію президента Дональда Трампа. Він стверджує, що має намір працювати з нинішнім главою Білого дому до завершення його президентського терміну. А ось свою можливу участь у виборах президента США у 2028 році Рубіо не спростовує і не підтверджує.

Медіа також писали про те, що Рубіо намагається посилити контроль над Держдепом в контексті наступних виборів президента США. Він попередив працівників про можливість звільнення за неетичну поведінку та закликав посадовців не виходити за межі своїх повноважень.

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Як повідомляв OBOZ.UA, віцепрезидент США Джей Ді Венс поки залишається головним претендентом на висунення від республіканців у 2028 році. Однак губернатори Флориди та Джорджії, сенатори й колишні високопосадовці вже оцінюють власні шанси на участь у праймеріз. Результати виборів посилили дискусію про те, яким має бути Республіканська партія після завершення політичної епохи Дональда Трампа.

Серед політиків, які можуть кинути виклик Венсу, називають губернатора Флориди Рона Десантіса, губернатора Джорджії Браяна Кемпа та сенатора від Техасу Теда Круза.