Рада директорів американської компанії Nvidia нібито не розглядає можливість повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора. Раніше медіа стверджували, що союзники бізнесмена намагаються лобіювати його відновлення на роботі.

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Ці новини заперечило джерело CNBC. "Людина, знайома з цим питанням", заявила, що наразі в Nvidia зосереджені на розслідуванні справи Хуанга й не ведуть переговорів щодо його найму.

Нагадаємо, що 63-річний Хуанг потрапив у скандал після підозри в романі з топменеджеркою компанії Megaspeed із Сінгапуру Еліс Хуанг, підозрюваною в шпигунстві на користь Китаю. Згодом на поверхню випливли й інші його зради з колегами по роботі.

12 листопада Хуанг звільнився з Nvidia – компанії, яку він заснував, – після 33 років роботи на посаді гендиректора. Вже 15 листопада з'явилися повідомлення про те, що Хуанг начебто обговорює своє можливе повернення.

У CNBC зазначили, що Nvidia найняла юридичну фірму Wachtell Lipton для проведення розслідування поведінки Хуанга та того, чи не поставило це під загрозу національну безпеку або корпоративні таємниці.

13 листопада представник ради директорів Nvidia проінформував, що керівництво перебуває в процесі вибору кандидата на крісло CEO. Тимчасово обов'язки гендиректора виконує фінансовий директор компанії Колетт Крес.

Петиція на підтримку Дженсена Хуанга зібрала 180 000 підписів

Чимало представників технологічної сфери не проти, щоб гендиректор Nvidia не змінювався.

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Онлайн-петиція із закликом до його поновлення на посаді зібрала 180 000 підписів, а також підтримку з боку таких відомих особистостей, як мільярдер Ілон Маск, генеральний директор Y Combinator Гаррі Тан, генеральний директор Epic Games Тім Суїні.

Дональд Трамп не відкинув варіант повернення бізнесмена

У понеділок, 16 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що він відкритий до повернення Хуанга на попередню посаду.

"Я думаю, він засвоїв великий урок", – сказав лідер Білого дому про Хуанга, коли журналісти запитали його, чи хоче він бачити співзасновника компанії Nvidia знову в ролі CEO.

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За словами Трампа, національну безпеку Сполучених Штатів "не поставили під загрозу, і наша країна зараз сильніша, ніж будь-коли раніше".

Як писав OBOZ.UA:

– У мережі з'явилися фотографії Еліс Хуанг, також відомої як Хуанг Ле. Китайська бізнесвумен опинилася в центрі міжнародного скандалу, а американські спецслужби, за даними медіа, підозрюють жінку у співпраці з розвідкою КНР.

– ЗМІ вважають, що завдяки стосункам із Дженсеном Хуангом підприємниці Хуанг Ле вдалося організувати постачання до Китаю близько 240 тисяч чипів американської компанії на загальну суму щонайменше $7,5 млрд. Серед них були й процесори, експорт яких у КНР заборонений законодавством США.