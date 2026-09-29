Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

Відео дня

Польський уряд і відповідні служби зосереджені на тому, щоб не допустити небезпечних наслідків на території Польщі. Водночас Туск наголосив на оперативній взаємодії з Україною щодо виявлення та знищення російських безпілотників, повідомляє Укрінформ.

Туск заявив про постійні атаки біля кордону

"Попереду дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії проти України все ближчі до нашого кордону", – зазначив Туск.

За його словами, російські атаки поблизу польського кордону, зокрема біля пунктів пропуску та інфраструктури, вже набули постійного характеру.

"Кожної ночі або кожної доби нам багаторазово доводиться піднімати нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру біля кордону, вже набули постійного характеру", – заявив польський прем’єр.

Дрон упав біля пункту пропуску

Туск також звернув увагу на інцидент, який стався в понеділок. За його словами, один із російських дронів упав поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ з українського боку кордону.

Глава польського уряду запевнив, що польська влада та відповідні служби зосереджені на тому, "щоб нічого поганого не сталося з польського боку кордону".

РЕКЛАМА

Польща співпрацює з Україною

Водночас Туск наголосив на добрій співпраці з Україною. Він зазначив, що українська сторона оперативно інформує Польщу про загрози та намагається знищувати російські безпілотники ще над територією України.

"Ми можемо розраховувати, як це було цієї ночі, на негайне інформування, на дії українців, які намагаються не лише повідомити, що щось летить у бік Польщі, а й ліквідувати цю загрозу ще над Україною", – наголосив польський прем’єр.

Раніше Туск вже казав, що держава-агресор РФ може планувати гібридні атаки з використанням безпілотників і ракет на країни, які надають підтримку Києву, зокрема й на Польщу. Окрім цього, найближчими тижнями очікується посилення російських обстрілів України.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, голова Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що деякі польські чиновники використовують питання безпеки у внутрішньополітичній суперечці. У спекуляціях на темі загрози з боку РФ він звинуватив премʼєр-міністра Дональда Туска та міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

РЕКЛАМА