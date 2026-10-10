Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото

Королева Таїланду Сутіда стала першою монаршою особою, що самостійно пілотувала винищувач Gripen. Політ королева провела 8 жовтня.

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За ним спостерігали король Таїланду, а також командувач Повітряних сил країни. Подробиці розповідає портал "Мілітарний".

Що відомо

Королева Таїланду Сутіда виконала самостійний політ на Saab JAS 39C Gripen 8 жовтня 2026 року – і вписала себе в історію як "першу монаршу особу, яка самостійно керувала винищувачем Gripen".

Політ, за яким спостерігали король Маха Вачиралонгкорн, командувач Повітряних сил Таїланду головний маршал авіації Сексан Кантха та командир 7-го авіакрила, висвітлювало Бюро королівського двору Таїланду.

Сутіда пройшла інструктаж щодо плану польоту і провела.передпольотний огляд одномісного винищувача.

Вона сама вирулила на злітно-посадкову смугу № 22.

Самостійний виліт тривав 41 хвилину.

Коли Сутіда приземлилася, король Таїланду вручив їй букет і прикріпив до лівого рукава нашивку Golden Gripen Order Patch. Її надала шведська почесна спільнота Gripen Order, яка також прийняла королеву до своїх повноправних членів.

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Перед польотом королева пройшла підготовку, зокрема на авіаційному симуляторі за стандартами Повітряних сил. Окрім того, вона накопичила приблизно 10 годин нальоту на двомісному JAS 39D Gripen з інструктором, перш ніж перейти на одномісний JAS 39C.

Загалом королева має наліт понад 1188 годин на різних типах літаків, зокрема Cessna T-41D, CT-4E Airtrainer, Pilatus PC-9, Mooney M20M та Piper PA-34 Seneca.

Вона також виконує обов’язки другого пілота поруч із королем Махою Вачиралонгкорном, який також є кваліфікованим військовим і цивільним пілотом, під час королівських польотів на Boeing 737-400 та 737-800.

Головні історії дня

Відомо, що у 2011 році Таїланд отримав 12 винищувачів Gripen C/D. В експлуатації повітряних сил країни нині залишається 11 таких винищувачів: один з літаків було втрачено в авіакатастрофі у 2017 році.

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Нині Таїланд готується розширити свій парк літаками JAS 39E/F Gripen, які мають замінити застарілі винищувачі F-16, що перебувають на озброєнні країни з 1988 року.

Наприкінці серпня 2025 року країна уклала контракт вартістю 500 мільйонів доларів США на закупівлю перших чотирьох нових винищувачів – трьох одномісних Gripen E та одного двомісного Gripen F.

Загалом Таїланд планує придбати понад 12 винищувачів Gripen E/F, які увійдуть до складу 102-ї винищувальної ескадрильї.

Головнокомандувач Королівських повітряних сил Таїланду Нападет Дхупатемія повідомив, що вартість одного винищувача Gripen оцінюється у 86 мільйонів доларів США без урахування пакета матеріально-технічного забезпечення та супутніх витрат.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2025 відбулися військові зіткнення між Камбоджею і Таїландом. Тоді двома країнам вдалося домовитися про припинення вогню.