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Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото
Королева Таїланду вперше самостійно пілотувала винищувач Gripen

Королева Таїланду Сутіда стала першою монаршою особою, що самостійно пілотувала винищувач Gripen. Політ королева провела 8 жовтня.

За ним спостерігали король Таїланду, а також командувач Повітряних сил країни. Подробиці розповідає портал "Мілітарний".

Що відомо

Королева Таїланду Сутіда виконала самостійний політ на Saab JAS 39C Gripen 8 жовтня 2026 року – і вписала себе в історію як "першу монаршу особу, яка самостійно керувала винищувачем Gripen".

Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото

Королева Сутіда виконала самостійний політ на Saab JAS 39C Gripen. Джерело: Бюро королівського двору Таїланду

Політ, за яким спостерігали король Маха Вачиралонгкорн, командувач Повітряних сил Таїланду головний маршал авіації Сексан Кантха та командир 7-го авіакрила, висвітлювало Бюро королівського двору Таїланду.

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Сутіда пройшла інструктаж щодо плану польоту і провела.передпольотний огляд одномісного винищувача.

Вона сама вирулила на злітно-посадкову смугу № 22.

Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото

Королева Таїланду у літаку перед польотом. Джерело: Бюро королівського двору Таїланду

Самостійний виліт тривав 41 хвилину.

Коли Сутіда приземлилася, король Таїланду   вручив їй букет і прикріпив до лівого рукава нашивку Golden Gripen Order Patch. Її надала шведська почесна спільнота Gripen Order, яка також прийняла королеву до своїх повноправних членів.

Перед польотом королева пройшла підготовку, зокрема на авіаційному симуляторі за стандартами Повітряних сил. Окрім того, вона накопичила приблизно 10 годин нальоту на двомісному JAS 39D Gripen з інструктором, перш ніж перейти на одномісний JAS 39C.

Загалом королева має наліт понад 1188 годин на різних типах літаків, зокрема Cessna T-41D, CT-4E Airtrainer, Pilatus PC-9, Mooney M20M та Piper PA-34 Seneca.

Вона також виконує обов’язки другого пілота поруч із королем Махою Вачиралонгкорном, який також є кваліфікованим військовим і цивільним пілотом, під час королівських польотів на Boeing 737-400 та 737-800.

Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото

Королева Таїланду Сутіда. Джерело: Бюро королівського двору Таїланду

Відомо, що у 2011 році Таїланд отримав 12 винищувачів Gripen C/D. В експлуатації повітряних сил країни нині залишається 11 таких винищувачів: один з літаків було втрачено в авіакатастрофі у 2017 році.

Понад 40 хвилин у небі: королева Таїланду стала першою монаршою особою, яка самостійно пілотувала Gripen. Фото

JAS 39E Gripen із ракетою Taurus. Джерело: taurus-systems.de

Нині  Таїланд  готується розширити свій парк літаками JAS 39E/F Gripen, які мають замінити застарілі винищувачі F-16, що перебувають на озброєнні країни з 1988 року.

Наприкінці серпня 2025 року країна уклала контракт вартістю 500 мільйонів доларів США на закупівлю перших чотирьох нових винищувачів – трьох одномісних Gripen E та одного двомісного Gripen F. 

Загалом Таїланд планує придбати понад 12 винищувачів Gripen E/F, які увійдуть до складу 102-ї винищувальної ескадрильї.

Головнокомандувач Королівських повітряних сил Таїланду Нападет Дхупатемія повідомив, що вартість  одного винищувача Gripen оцінюється у 86 мільйонів доларів США без урахування пакета матеріально-технічного забезпечення та супутніх витрат.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2025 відбулися військові зіткнення між Камбоджею і Таїландом. Тоді двома країнам  вдалося домовитися про припинення вогню.

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