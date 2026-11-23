Понад 20 млн оголошень у Discord: у ГУР розкрили, як Росія розгортає агентурні мережі в Європі
Російські спецслужби використовують Telegram, WhatsApp та платформу Discord для вербування виконавців шпигунських та диверсійних завдань у країнах Європейського Союзу. Від початку 2026 року лише в Discord опублікували понад 20 мільйонів оголошень про нібито легкий заробіток, за якими приховують пропозиції долучитися до діяльності на користь Росії.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, основними цілями російських спецслужб є країни Центральної та Східної Європи, зокрема держави Балтії.
Вербування під виглядом легкого заробітку
У ГУР зазначили, що на тлі посилення санкційного, політичного й дипломатичного тиску на Росію, а також активізації підтримки України європейськими демократіями російські спецслужби шукають нові способи розгортання агентурних мереж у країнах ЄС.
Для цього вони використовують популярні платформи та месенджери – Telegram, WhatsApp і Discord. Зокрема, в Discord розміщують оголошення про роботу, які подають як прості завдання з можливістю швидко й легко заробити.
Більшість таких пропозицій публікують з одноразових акаунтів. Для їхньої реєстрації використовують номери телефонів Індії, Ірану та низки країн Близького Сходу.
Кого намагаються залучити російські спецслужби
За інформацією української розвідки, основною цільовою аудиторією вербувальників є фінансово вразливі категорії населення. Серед них – місцеві жителі європейських країн, біженці та мігранти.
Окрему увагу росіяни приділяють молоді віком від 18 до 25 років, а також прихильникам радикальних, популістських, пацифістських та етнічних рухів.
Таким чином, російські спецслужби намагаються використовувати як матеріальну скруту потенційних виконавців, так і їхні політичні переконання.
Скільки платять за виконання завдань
Винагорода за виконання таких доручень, за даними ГУР, становить приблизно 1500–3000 доларів США.
Гроші переказують у криптовалюті або через банківські рахунки посередників. Виплату здійснюють після того, як вербувальники отримають підтвердження виконання завдання.
Які об'єкти цікавлять російську розвідку
Серед основних напрямів збору інформації російськими спецслужбами – військова інфраструктура та стратегічні об'єкти на території держав Європейського Союзу.
Зокрема, їх цікавлять:
військова техніка та бази НАТО;
об'єкти енергетичної інфраструктури;
вежі стільникового зв'язку;
підприємства оборонно-промислового комплексу;
інші стратегічно важливі об'єкти.
Отримані від завербованих виконавців відомості використовують для шпигунської та диверсійно-підривної діяльності в європейських країнах.
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вербує українських біженців для диверсій у Європі, використовуючи їхнє вразливе соціальне та фінансове становище. Вербування українців є частиною системної російської гібридної кампанії, спрямованої на залякування європейського населення, підрив підтримки України та створення негативного образу українських біженців.