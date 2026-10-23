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Помер відомий японський письменник Рю Муракамі: чим він прославився

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,0 т.
Помер відомий японський письменник Рю Муракамі: чим він прославився
Письменник помер 17 жовтня 2026 року. Джерело: cdn.i-scmp.com

Японський письменник Рю Муракамі помер у віці 74 років. Він був відомий романами "Всі відтінки блакитного", "Діти з камери схову" та "Місо-суп", у яких порушував теми насильства, наркотиків, сексуальності й відчуження.

Про смерть автора 23 жовтня повідомило японське видавництво Gentosha. Письменник помер 17 жовтня 2026 року у власному будинку, а причину смерті не розголошують.

Що відомо про смерть Рю Муракамі

За даними видавництва Gentosha, письменник помер удома 17 жовтня 2026 року. Похорон відбувся у вузькому сімейному колі.

Причину смерті Рю Муракамі не розкривають. Видавництво висловило співчуття у зв’язку з його смертю та попросило представників ЗМІ не турбувати родичів письменника.

Чим відомий Рю Муракамі

Рю Муракамі народився 19 лютого 1952 року в місті Сасебо префектури Нагасакі в Японії. У 1976 році він дебютував із романом "Всі відтінки блакитного", який приніс йому премію Акутагави – одну з найпрестижніших літературних нагород Японії.

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У своїх творах автор досліджував темні сторони сучасного японського суспільства. Він писав про насильство, наркотики, сексуальність і відчуження, часто виходячи за межі традиційних літературних норм.

Серед найвідоміших робіт письменника – романи "Діти з камери схову" та "Місо-суп". Останній розповідає про іноземця, який занурюється у жорстоку реальність нічного Токіо.

Рю Муракамі вважався одним із найрадикальніших голосів післявоєнної японської літератури. Його твори порушували теми, які нерідко залишалися поза публічним обговоренням, і здобули популярність як у Японії, так і за її межами.

Помер відомий японський письменник Рю Муракамі: чим він прославився

Помер японський письменник Рю Муракамі. Джерело: cdn.i-scmp.com

Рю Муракамі працював на телебаченні

Окрім літературної діяльності, письменник займався телевізійною журналістикою. Близько 20 років він був ведучим економічної програми Cambria Palace на японському телеканалі TV Tokyo.

У квітні 2026 року Муракамі завершив роботу над програмою.

Як повідомляв OBOZ.UA, у США на 94-му році життя помер Томас Рой Скеррітт, акторська кар'єра якого тривала понад шість десятиліть. Найбільше він відомий за ролями у телесеріалі "Застава фехтувальників" (Picket Fences), "Чужий" (Alien) та "Кращий стрілець" (Top Gun).

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