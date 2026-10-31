Польська опозиція вимагає відставки уряду Туска: кого хочуть призначити на його місце

Колишній прем'єр-міністр, лідер польського політичного об'єднання "Розвиток плюс" Матеуш Моравецький вважає, що уряду Дональда Туска варто висловити вотум недовіри через конфлікт навколо Конституційного трибуналу Республіки Польща. Про відповідну пропозицію він повідомив 31 жовтня.

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На своїй сторінці на платформі X (Twitter) Моравецький визнав, що Конституційному трибуналу необхідне перезавантаження. Водночас він виступає за те, щоб владу отримав новий технічний уряд на чолі з колишнім головою Сейму Мареком Юреком, аж поки в країні восени 2027 року не відбудуться чергові парламентські вибори.

"Ми подаємо пропозицію про висловлення недовіри уряду Туска", – написав політик.

Відповідно до Конституції РП, щонайменше 231 депутат повинен проголосувати "за", щоб висловити недовіру уряду.

Лідер "Розвитку Плюс" стверджує, що перезавантаженням Конституційного трибуналу не можуть займатися особи, які "вчинили замах" на відомство.

"Їм місце на смітнику історії – а також на лаві підсудних перед незалежними судами", – різко висловився Моравецький.

На його думку, "просте припинення згубного правління цієї коаліції стане лише початком". "Потрібен конкретний план подальших дій, який гарантував би, що драматичні події, свідками яких ми стали вчора, більше ніколи не повторяться", – підсумував колишній прем'єр Польщі.

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Як писав OBOZ.UA:

– На фоні протистояння між урядом Дональда Туска та президентом Каролем Навроцьким 30 жовтня у Польщі спалахнув конфлікт навколо Конституційного трибуналу. Його голову Богдана Свєнчковського та заступника голови Бартломея Соханського, які паралізували роботу суду, було відсторонено. Поліція оточила будівлю і не пропускала Свєнчковського всередину. Навколо зібралися прихильники та представники правоконсервативної партії "Право і справедливість" на знак протесту проти цього рішення.

Головні історії дня

– Президент Навроцький терміново перервав свою поїздку в Сенегал, повернувся до Варшави й особисто прибув до Конституційного трибуналу. Він назвав новий тимчасовий склад відомства "узурпаторами".

– На фоні політичної ситуації у країні про відставку оголосили два польські посли – у Китаї та Румунії.