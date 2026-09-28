Польща найближчими днями змінить порядок застосування зброї проти об’єктів, які наближаються до її території з боку Росії. Зміни стосуватимуться процедури, за якою військові ухвалюють рішення про відкриття вогню.

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Про це 28 вересня в Дебліні заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє RMF24. Нині польські літаки та вертольоти можуть відкрити вогонь лише після візуального розпізнавання цілі.

Тобто пілот має наблизитися до об’єкта, щоб встановити, що саме перебуває в повітрі. Такий порядок є стандартним для мирного часу.

Томчик заявив, що цей порядок найближчими днями змінять.

"Найближчими днями Міністерство національної оборони змінить процедури відкриття вогню польськими літаками та вертольотами по об’єктах, що наближаються до нас із Росії, замінивши стандартну для мирного часу візуальну ідентифікацію на так звану позитивну ідентифікацію", – сказав заступник міністра.

Після цього для ухвалення рішення про відкриття вогню пілоту або командиру операції буде достатньо даних радара. Візуально наближатися до об’єкта для його розпізнавання не буде потрібно.

Рішення про зміну порядку ухвалив командувач оперативного командування видів Збройних сил Польщі генерал-майор Іренеуш Новак.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що через російську атаку Польща евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про переходи в Дорогуську та Зосині, які не працювали близько пів години. Через загрозу Повітряне командування країни підняло в повітря військову авіацію.

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Як писав OBOZ.UA, віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявив про можливу підготовку Росією масштабних дій у 2026 році. За його словами, Польща отримує відповідні сигнали з багатьох джерел.

Москва може вдатися до провокації та використати її як привід для нової мобілізації в Росії. Він також розповів про занепокоєння Білорусі можливим втягуванням у війну.

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