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Польща посилює кордон з Україною "Петріотами" і бригадою безпілотних систем: що відбувається

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read3 хв
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Польща посилює кордон з Україною "Петріотами" і бригадою безпілотних систем: що відбувається
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час конференції у Свіднику. Джерело: radio.lublin.pl

На Люблінщині розмістять одну з польських батарей ППО Patriot, а в регіоні планують створити нові військові підрозділи, зокрема бригаду безпілотних систем. Також Польща готує розширення військової присутності в Любліні, Білоґраї та інших населених пунктах поблизу східного кордону.

Про відповідні плани заявив віцепрем’єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час конференції у Свіднику. За його словами, Люблінське воєводство разом із Підкарпаттям найчастіше стикається з повітряними тривогами та загрозами, тому військову присутність у цих регіонах планують посилити.

Нові підрозділи

Косіняк-Камиш повідомив, що ухвалив рішення розмістити в районі Любліна одну з польських батарей протиповітряної оборони Patriot. За його словами, це буде перша поява польських Patriot на території Люблінського воєводства.

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Міністр пояснив, що рішення пов’язане, зокрема, зі зростанням кількості повітряних операцій над Україною. Він зазначив, що їхня кількість зросла більш ніж у 15 разів.

За словами Косіняк-Камиша, розміщення батареї має захистити Люблінщину та підвищити безпеку повітряного руху в регіоні, який часто переривається через тривоги.

Водночас він заявив, що військових підрозділів у воєводстві стане більше. Серед планів – подальший розвиток 18-ї механізованої дивізії та формування 18-ї мотострілецької бригади, яка увійде до її складу.

Бригада дронів

У районі Понятової планують розмістити командування нової бригади. При цьому місце дислокації буде іншим, ніж передбачалося раніше.

Ще один військовий підрозділ має з’явитися в Білоґраї. Туди планують направити батальйон у складі 18-ї бригади. Косіняк-Камиш також заявив, що в цьому районі своє місце матимуть підрозділи протиповітряної оборони.

У Луківі, за словами міністра, може бути створена навіть бригада безпілотних систем.

Йдеться про розвиток військ дронів, які використовуватимуть безпілотні системи різних типів – повітряні, наземні, надводні та підводні. Частину таких військ планують розмістити саме на Люблінщині.

Мер Луківа Пйотр Плудовський назвав створення підрозділу військ дронів можливістю для міста. Він зазначив, що війна в Україні показала важливість такого типу військ.

Авіація і вертольоти

У Собешині планують розширити діяльність Військово-повітряної академії в Дембліні. Навчальний заклад має отримати там кілька десятків гектарів землі.

Окремі військові інвестиції заплановані також у районі Красника, де базуються танки Abrams.

Крім того, польські військові мають з’явитися на аеродромі у Свіднику. Там планують створити базу вертольотів Сухопутних військ Польщі.

Косіняк-Камиш нагадав, що бойові вертольоти AH-64E Apache почнуть надходити до Польщі у 2028 році. До цього часу влада має врегулювати питання використання аеродрому у Свіднику польськими військовими.

Міністр висловив сподівання, що всі домовленості між аеропортом Люблін і Військом Польським щодо створення вертолітної бази вдасться завершити до кінця року.

Косіняк-Камиш також повідомив, що обговорив із начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Веславом Кукулою пріоритетність військових інвестицій у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Він планує домагатися, щоб наступного року ці два регіони отримали найвищий пріоритет у військовому будівництві.

Міністр зазначив, що повітряні тривоги в регіоні пов’язані не лише із загрозою, а й із провокаціями на польсько-українському кордоні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Польща змінить правила збиття об’єктів, що порушують її повітряний простір.

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