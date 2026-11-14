Польща поки не виділятиме грошей на закупівлю зброї для України: яка причина

Польща припиняє фінансові внески до фонду PURL, через який партнери оплачують закупівлю американської зброї для України. Рішення пояснили значними витратами на власне озброєння та обмеженими фінансовими можливостями держави.

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Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра країни Дональда Туска, оприлюдненій на офіційній сторінці канцелярії прем'єр-міністра Польщі. За словами глави польського уряду, він уже повідомив про це рішення генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Фінансові обмеження

Туск наголосив, що Польща наразі не планує виділяти додаткові кошти на програму PURL. Водночас він підкреслив, що країна продовжує допомагати Україні та витрачає значні ресурси на власну оборону.

"На даному етапі ми не виділятимемо додаткові кошти на цей проєкт PURL, тобто на європейські гроші для закупівлі американської зброї для України. Оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння, допомагали і продовжуємо допомагати Україні справді у дуже значних масштабах", – заявив польський прем'єр.

Він також звернув увагу на високий дефіцит бюджету та значні оборонні витрати Польщі. За словами Туска, вони є одними з найвищих у Європі.

"Тому я повідомив, що з погляду фінансових можливостей Польща точно не виділятиме додаткових коштів, оскільки ми маємо власні витрати, пов'язані з безпекою, і вони є одні з найвищих у Європі", – зауважив політик.

Дефіцит програми

Раніше повідомлялося, що США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням додатково профінансувати закупівлю озброєння для України. Наразі дефіцит коштів на вже погоджені пакети допомоги сягає 2 млрд доларів.

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Йдеться про програму PURL, у межах якої країни-партнери виділяють гроші на придбання американського озброєння, яке згодом передають українській армії.

Окреме питання – забезпечення України ракетами для протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський повідомив, що США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на загальну суму 2,1 млрд доларів.

Однак отримання цих боєприпасів може затягнутися на кілька років. Тому Україна звернулася до партнерів із проханням передати ракети з власних запасів уже цієї зими.

Головні історії дня

За оцінкою Зеленського, мінімальна потреба України на цей період становить 100 ракет на місяць.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський обговорив з Туском підготовку до зими. Стало відомо як Польща може допомогти Україні.