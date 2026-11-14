Польща поки не виділятиме грошей на закупівлю зброї для України: яка причина

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиВідключення світла в Одесі. Ілюстративне фотоВ Україні оголосили новий графік відключень світла: який режим введуть 14 листопада"Була жорстка розмова": Зеленський дорікнув тим, хто приховує ситуацію зі світлом на місцях"Була жорстка розмова": Зеленський дорікнув тим, хто приховує ситуацію зі світлом на місцяхГенерал СБУ Дука після виходу із СІЗО зробив гучні заяви про НАБУ та закликав Раду створити ТСКГенерал СБУ Дука після виходу із СІЗО зробив гучні заяви про НАБУ та закликав Раду створити ТСКТрамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговоренняТрамп зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном: NYP назвала дату, місце і тему обговорення"Ніхто не кликав на переговори": Медведєв публічно обізвав Каю Каллас"Ніхто не кликав на переговори": Медведєв публічно обізвав Каю КалласЛе Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським через "проблему, що сколихнула Європу"Ле Пен заявила, що готова зустрітися з Зеленським через "проблему, що сколихнула Європу""Зазіхає на територію!" Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від Трампа"Зазіхає на територію!" Путініст Фетісов влаштував істерику й накинувся на прем’єра Канади з погрозами від ТрампаБілий настінний котел, радіатор із терморегулятором, кімнатний термостат і рослина на підвіконніГазовий котел узимку: яку температуру виставити, щоб зігрітися та не платити зайвогоВ Угорщині розгорілася політична боротьба: Мадяра звинуватили в домашньому насильствіВ Угорщині розгорілася політична боротьба: Мадяра звинуватили в домашньому насильстві
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Польща поки не виділятиме грошей на закупівлю зброї для України: яка причина

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
870
Польща поки не виділятиме грошей на закупівлю зброї для України: яка причина
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Джерело: Getty Images

Польща припиняє фінансові внески до фонду PURL, через який партнери оплачують закупівлю американської зброї для України. Рішення пояснили значними витратами на власне озброєння та обмеженими фінансовими можливостями держави.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра країни Дональда Туска, оприлюдненій на офіційній сторінці канцелярії прем'єр-міністра Польщі. За словами глави польського уряду, він уже повідомив про це рішення генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Фінансові обмеження

Туск наголосив, що Польща наразі не планує виділяти додаткові кошти на програму PURL. Водночас він підкреслив, що країна продовжує допомагати Україні та витрачає значні ресурси на власну оборону.

"На даному етапі ми не виділятимемо додаткові кошти на цей проєкт PURL, тобто на європейські гроші для закупівлі американської зброї для України. Оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння, допомагали і продовжуємо допомагати Україні справді у дуже значних масштабах", – заявив польський прем'єр.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
5,6 т.
Саудівська Аравія має понад 100 пускових до Patriot, але її "прикриває" Єгипет: у чому причина
5,6 т.
Саудівська Аравія має понад 100 пускових до Patriot, але її "прикриває" Єгипет: у чому причина
Софія ЗакревськаСофія Закревська
2,5 т.
У США зупинили вильоти літаків: катастрофічна ситуація могла бути пов’язана з ШІ
2,5 т.
У США зупинили вильоти літаків: катастрофічна ситуація могла бути пов’язана з ШІ
Надія ДанищукНадія Данищук
18
"Абсолютно обурливо": у Фінляндії відповіли на вимогу РФ про її вихід із НАТО
18
"Абсолютно обурливо": у Фінляндії відповіли на вимогу РФ про її вихід із НАТО

Він також звернув увагу на високий дефіцит бюджету та значні оборонні витрати Польщі. За словами Туска, вони є одними з найвищих у Європі.

"Тому я повідомив, що з погляду фінансових можливостей Польща точно не виділятиме додаткових коштів, оскільки ми маємо власні витрати, пов'язані з безпекою, і вони є одні з найвищих у Європі", – зауважив політик.

Дефіцит програми

Раніше повідомлялося, що США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням додатково профінансувати закупівлю озброєння для України. Наразі дефіцит коштів на вже погоджені пакети допомоги сягає 2 млрд доларів.

Йдеться про програму PURL, у межах якої країни-партнери виділяють гроші на придбання американського озброєння, яке згодом передають українській армії.

Окреме питання – забезпечення України ракетами для протиповітряної оборони. Президент Володимир Зеленський повідомив, що США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 на загальну суму 2,1 млрд доларів.

Однак отримання цих боєприпасів може затягнутися на кілька років. Тому Україна звернулася до партнерів із проханням передати ракети з власних запасів уже цієї зими.

За оцінкою Зеленського, мінімальна потреба України на цей період становить 100 ракет на місяць.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Зеленський обговорив з Туском підготовку до зими. Стало відомо як Польща може допомогти Україні.

Схожі теми
ОзброєнняВійськова допомога УкраїніВійна в УкраїніПольщаНАТОЄвропейський Союз (ЄС)Дональд ТускДональд ТускМарк РюттеМарк Рютте
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!