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Польща, Норвегія та Фінляндія запустили програми підготовки резервістів до можливої ​​війни з Росією: що відбувається

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
81
Польща, Норвегія та Фінляндія запустили програми підготовки резервістів до можливої ​​війни з Росією: що відбувається
У польських школах підлітків навчають стрільбі та технікам виживання. Джерело: Olaf Selchow

Поки Німеччина обговорює питання обов’язкової військової служби, країни-сусідки Росії вже давно готують своє населення до війни та кризи. Норвегія оголосила 2026 рік роком "тотальної оборони" і зараз спостерігає великий наплив охочих долучится до лав резервістів.

Фінляндія та Польща також розширюють свої збройні сили, дедалі послідовніше демонструючи цивільному населенню та навіть школярам, що є найважливішим у разі надзвичайної ситуації. Про це пише Bild.

Норвегія

У Норвегії 85% населення виступають за збереження призову, адже країна має спільний кордон з Росією довжиною 198 кілометрів. Ключову роль відіграє Національна гвардія, до складу якої входить понад 40 000 резервістів – це майже вдвічі більше, ніж у регулярних збройних силах Норвегії (23 000 солдатів).

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Резервісти – це представники різних верств суспільства: адвокати, електрики, банкіри, страхові агенти та фермери. Один раз на рік багато хто з них міняє своє робоче місце на камуфляжну форму та штурмову гвинтівку.

Норвегія є найважливішим постачальником газу в Європі та відіграє ключову роль в Арктиці. Колишня прем’єр-міністерка Ерна Солберг так охарактеризувала ситуацію, в якій опинилася її країна: "Ми стоїмо на заваді росіянам".

У Норвегії налічується 19 000 бомбосховищ, які можуть вмістити понад половину з приблизно 5,5 мільйонів жителів. Людям рекомендується запасатися продовольством вдома та знати, де знаходиться найближче бомбосховище.

Польща, Норвегія та Фінляндія запустили програми підготовки резервістів до можливої ​​війни з Росією: що відбувається

Норвегія. Джерело: Скриншот Google Maps

Фінляндія

Фінляндія, яка має найдовший сухопутний кордон із Росією серед країн Європейського Союзу та НАТО (близько 1340 кілометрів), також робить ставку на боєздатне суспільство. На добровільних курсах з оборони цивільні особи навчаються поводженню зі зброєю та наданню допомоги пораненим.

Щороку близько 45 000 резервістів проходять тренування з ведення бою в міських умовах, використання дронів та бойової медицини. Нещодавно понад 2000 осіб під час навчань з цивільного захисту відпрацьовували дії у разі кібератак, відключень електроенергії та загрози ракетних ударів.

Фінляндія має близько 50 500 укриттів, розрахованих на приблизно 4,8 мільйона людей (населення країни – приблизно 5,6 мільйона осіб). Багато з них у повсякденному житті використовуються як спортивні зали, паркінги або інші приміщення, які в разі надзвичайної ситуації мають бути готові до експлуатації протягом 72 годин.

Польща, Норвегія та Фінляндія запустили програми підготовки резервістів до можливої ​​війни з Росією: що відбувається

Фінляндія. Джерело: Скриншот Google Maps

Польща

Польща межує з російським напівексклавом – Калінінградською областю (приблизно 210 кілометрів суходолу та 22 км морської ділянки), а також із Білоруссю (майже 400 кілометрів), яка є союзницею Москви. Існує велике побоювання, що війна в Україні може поширитися на цю країну.

У рамках програми wGotowości ("У готовності" – Ред.) проводяться організовані курси у вихідні дні. Серед іншого, учасники відпрацьовують евакуацію та основні військові навички. Лише за перші тижні зареєструвалося 18 000 осіб.

У рамках програми Trenuj z wojskiem ("Тренуйся з армією" – Ред.) цивільні особи, серед іншого, навчаються поводженню з ручними гранатами. У деяких містах ажіотаж був настільки великим, що довелося створити списки очікування.

Підготовка в частині випадків починається ще в школі: підлітки вивчають першу допомогу та техніки виживання. З 14 років до програми додаються також стрілецькі вправи.

Польща, Норвегія та Фінляндія запустили програми підготовки резервістів до можливої ​​війни з Росією: що відбувається

Польща. Джерело: Скриншот Google Maps

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили спеціального призначення ФРН кардинально змінюють концепцію бойової підготовки. Після десятиліть проведення короткострокових антитерористичних і рятувальних операцій, зокрема в Афганістані, німецький спецназ переорієнтовується на протистояння регулярним військам Росії. Рішення переключити увагу на РФ спричинило зміну всієї тактики застосування елітних сил.

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