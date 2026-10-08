У парламенті землі Саксонія-Ангальт в ФРН так звані німецькі друзі Путіна "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) готує разом з "Альтернатива для Німеччини" (AfD) антиукраїнську резолюцію з вимогою припинити допомогу Києву та скасувати санкції проти Москви. На першому після виборів в землі BSW разом з AfD, маючи більшість у парламенті, планують ухвалити зазначену резолюцію.

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Про це повідомляє Spiegel. Видання не вказує, звідки в нього така інформація, хоча раніше було відомо, що у Сари Вагенкнехт планують звернутися до "Альтернативи" з відповідною пропозицією.

Що хочуть "друзі Путіна"

У проєкті резолюції міститься заклик до парламенту землі Саксонія-Ангальт оголосити, що політика санкцій проти Росії , а також постачання зброї та фінансова допомога Україні нібито зазнали невдачі. У Магдебурзі навіть відбудеться спеціальна сесія парламенту для обговорення цього питання .

Також у резолюції міститься заклик до уряду землі "використати всі доступні засоби, зокрема через відповідну ініціативу у Федеральній Раді, щоб запобігти подальшій ескалації в Україні та запровадити політику миру". Тобто, замість військової та фінансової допомоги Україні "зосередитись на дипломатії". Необхідні "негайне припинення вогню та початок мирних переговорів з Росією", зазначено в проєкті резолюції.

Проросійські (за визначенням Spiegel) партії цим документом хочуть "розпочати нормалізацію економічних відносин між Німеччиною та Росією", саме тому першочерговим вважають "негайне скасування економічних санкцій" проти Кремля.

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Чи це дієва пропозиція

Проте така пропозиція матиме лише "символічне значення", оскільки питання щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії вирішує не Саксонія-Ангальт, а Берлін та Брюссель, зауважує видання.

"Ми хочемо застосувати всі можливості для посилення політичного тиску на Берлін, щоб нарешті виступити за припинення війни замість її продовження та витратити мільярди грошей платників податків на людей у ​​нашій країні, а не на зброю на полях битв України", – цитує Spiegel представника AfD Ульріха Зігмунда , який має намір бути обраним новим главою Саксонії-Ангальт.

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Засновниця BSW Сара Вагенкнехт також заявила, що Німеччина повинна зосередитися на діалозі з Москвою, "замість того, щоб наполягати на ескалації, яка зрештою завершиться війною". Вона звинуватила канцлера ФРН Фрідріха Мерца у поїздці до Києва з "валізою, повною грошей".

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно "Альянс Сари Вагенкнехт за здоровий глузд і економічну справедливість" змінив назву. З неї прибрали ім’я очільниці партії, і тепер це просто "Альянс за здоровий глузд і економічну справедливість". Причому абревіатура партії BSW, що була складена саме з імені Сари Вагенкнехт, залишилася незмінною.