Поліція Іспанії ліквідувала табір для мігрантів на пляжі Сеути: у ньому перебувало 3000 осіб

В іспанському місті Сеута (цей ексклав розташований на північному узбережжі Африки й майже повністю оточений територією Марокко), поліція 4 жовтня провела операцію "Трамполін". Вона полягала в очищенні імпровізованого поселення мігрантів на однойменному пляжі, де понад два місяці у ​​жахливих умовах проживали близько 3000 людей.

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Про це повідомляє Euronews. Національна поліція супроводжувала автобуси з мігрантами, яких вивели з пляжу у напрямку прикордонної зони Тарахаль.

Там деякі з них вирішили залишитися в Тимчасовому центрі прийому іноземних громадян (CATE) для реєстрації та подальшого розміщення, тоді як інші воліли добровільно повернутися до Марокко пішки.

В операції брали участь Спецпідрозділи поліції Іспанії (UIP) з Севільї, Гранади, Малаги та інших регіонів, а також співробітники Підрозділу запобігання та реагування (UPR) та розвідувальних підрозділів як із Сеути, так і з частин Іспанії.

Правоохоронці пояснили необхідність вжитих ними заходів тим, що води біля табору забруднені, тому безпеку неможливо гарантувати; вони також посилалися на ризики для здоров’я та зростання кількості випадків насильства.

Щоб запобігти заворушенням, правоохоронці перекрили всі підходи до поселення, аби не дати людям втекти в гори та запобігти потенційним сутичкам.

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Працівники обходили намети та бараки, повідомляючи мешканцям, що їм потрібно піти, і водночас розпочали демонтаж табору. Перекладач пояснював людям арабською мовою, куди їх переселять. Під час першої фази мали буди переселені жінки та діти, хоча більшість тих, кого це стосується, – чоловіки.

"Це вже третя подібна операція за останні кілька тижнів після двох, проведених у Бенітесі. За даними Головного управління поліції, у таборі проживає понад 3 500 осіб, і недільна операція є лише першим етапом", – сказано в повідомленні.

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Головною перешкодою залишається нестача місць. У середині вересня у портовому таборі, розрахованому на 1700 осіб, понад 2000 людей залишилися за його межами і повернулися на пляжі.

Уряд визначив 15 жовтня кінцевим терміном завершення виселення, а 13 жовтня заплановано візит короля та королеви Іспанії.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Росія та Ізраїль поширювали дезінформацію про міграційну політику Іспанії, яка сприяла безпрецедентному масовому напливу мігрантів до іспанського анклаву Сеута наприкінці липня. Водночас він наголосив, що доказів причетності Марокко до цього немає.