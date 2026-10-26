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Поблизу Барселони автобус зірвався з 20-метрової висоти: понад 80 людей постраждали. Фото і відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
1,6 т.
Поблизу Барселони автобус зірвався з 20-метрової висоти: понад 80 людей постраждали. Фото і відео
Інцидент стався увечері 25 жовтня. Джерело: Х/Bombers

В Іспанії, поблизу Барселони, автобус із пасажирами зірвався з 20-метрової висоти. Унаслідок аварії постраждали 83 людини, семеро з них дістали тяжкі травми.

Про це повідомили AP та La Vanguardia. Інцидент стався увечері 25 жовтня, обставини ДТП з'ясовуються.

Що відомо про аварію

Як зазначається, автобус з’їхав зі схилу, коли люди поверталися після відпочинку в природному парку Монтсені.

За інформацією каталонських служб екстреної медичної допомоги, аварія сталася в муніципалітеті Фогарс-де-Монклус поблизу Барселони.

Загалом травм зазнали 83 людини: семеро перебувають у тяжкому стані, 18 отримали травми середньої тяжкості, ще 58 обійшлися легкими ушкодженнями.

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Керівник пожежної служби Санті Льонарт розповів, що автобус скотився зі схилу заввишки близько 20 метрів у місцевості, де багато дерев і каміння. Через складний доступ до місця аварії транспортний засіб опинився в нестійкому положенні, тому рятувальникам спочатку довелося його зафіксувати, щоб безпечно евакуювати пасажирів.

Поблизу Барселони автобус зірвався з 20-метрової висоти: понад 80 людей постраждали. Фото і відео

Семеро людей перебувають у тяжкому стані. Джерело: Х/Bombers

Причини та всі обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Для ліквідації наслідків аварії залучили 23 бригади швидкої допомоги, два медичні гелікоптери, три спільні групи рятувальників і медиків, а також три команди психологічної підтримки.

Поблизу Барселони автобус зірвався з 20-метрової висоти: понад 80 людей постраждали. Фото і відео

Інцидент стався увечері 25 жовтня. Джерело: Х/Bombers

Міністерка охорони здоров’я Каталонії Ольга Пане заявила, що рятувальники продовжують обстежувати місцевість, аби перевірити, чи немає інших постраждалих. До пошуково-рятувальної операції також долучили спеціалізовані гірські підрозділи пожежної служби.

Нагадаємо, у швейцарському кантоні Граубюнден сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського транспорту. Автобус врізався в огорожу та перекинувся на бік, що призвело до людських жертв і багатьох травмованих.

Як писав OBOZ.UA, уночі 16 серпня в Угорщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю польського пасажирського автобуса. В результаті аварії загинули 12 осіб.

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