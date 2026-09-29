Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіяниномЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: ті виявились українцем і росіянином"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. ВідеоЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкісним

"Пілот не повинен наражатися на ризик": у Польщі змінили правила збиття цілей для військової авіації

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 366
"Пілот не повинен наражатися на ризик": у Польщі змінили правила збиття цілей для військової авіації
Польща пояснила зміни безпекою пілотів
Джерело: pixabay.com

Польща змінила правила застосування військової авіації щодо повітряних цілей. Тепер польські пілоти за потреби можуть збивати об'єкти, які не перебувають у межах їхньої візуальної видимості.

Нові правила мають підвищити безпеку як прикордонних територій, так і самих військових льотчиків. Про відповідні зміни заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взентек.

Пілотам не потрібно наближатися до цілі

Нові правила затвердило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі. Відтепер військові льотчики можуть ухвалювати рішення щодо знищення об'єкта без обов'язкового встановлення візуального контакту з ним.

За словами Взентека, це має суттєво підвищити безпеку прикордонних територій, а також зменшити ризики для самих пілотів.

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 818
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
icon 818
У США розкрили запечатану у 1950 році "капсулу часу": що знайшли всередині. Фото
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 682
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
icon 682
Трамп запровадив санкції проти десяти постачальників зброї для Ірану: повний список
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав
icon 522
81-річний мільярдер, який не має нащадків, вкладає мільйони в місто-привид: що він задумав

"Пілот не повинен наражати себе на додатковий ризик, наближаючись до об'єкта на небезпечну відстань. Сучасні системи дозволяють ідентифікувати мету та ухвалити рішення про її знищення, не здійснюючи візуального контакту", – сказав заступник міністра.

Польща пояснила зміни безпекою пілотів

Таким чином, для ухвалення рішення про знищення повітряної цілі військовим не обов'язково наближатися до неї на небезпечну відстань. Водночас сучасні системи дозволяють отримувати необхідну інформацію про об'єкт і визначати подальші дії.

Раніше Міністерство національної оборони Польщі анонсувало зміну процедур ідентифікації сторонніх повітряних об'єктів за допомогою винищувачів та гелікоптерів.

Що кажуть про російські ракети та дрони

Станіслав Взентек також зазначив, що знищення російських ракет і безпілотників над територією України мало б інші наслідки.

За його словами, для таких дій знадобилися б консультації з усіма країнами НАТО, оскільки це фактично означало б вступ до збройного конфлікту.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

Схожі теми
Польщалітак
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись