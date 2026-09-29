Польща змінила правила застосування військової авіації щодо повітряних цілей. Тепер польські пілоти за потреби можуть збивати об'єкти, які не перебувають у межах їхньої візуальної видимості.

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Нові правила мають підвищити безпеку як прикордонних територій, так і самих військових льотчиків. Про відповідні зміни заявив заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взентек.

Пілотам не потрібно наближатися до цілі

Нові правила затвердило Оперативне командування видів Збройних сил Польщі. Відтепер військові льотчики можуть ухвалювати рішення щодо знищення об'єкта без обов'язкового встановлення візуального контакту з ним.

За словами Взентека, це має суттєво підвищити безпеку прикордонних територій, а також зменшити ризики для самих пілотів.

"Пілот не повинен наражати себе на додатковий ризик, наближаючись до об'єкта на небезпечну відстань. Сучасні системи дозволяють ідентифікувати мету та ухвалити рішення про її знищення, не здійснюючи візуального контакту", – сказав заступник міністра.

Польща пояснила зміни безпекою пілотів

Таким чином, для ухвалення рішення про знищення повітряної цілі військовим не обов'язково наближатися до неї на небезпечну відстань. Водночас сучасні системи дозволяють отримувати необхідну інформацію про об'єкт і визначати подальші дії.

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Раніше Міністерство національної оборони Польщі анонсувало зміну процедур ідентифікації сторонніх повітряних об'єктів за допомогою винищувачів та гелікоптерів.

Що кажуть про російські ракети та дрони

Станіслав Взентек також зазначив, що знищення російських ракет і безпілотників над територією України мало б інші наслідки.

За його словами, для таких дій знадобилися б консультації з усіма країнами НАТО, оскільки це фактично означало б вступ до збройного конфлікту.

Як повідомляв OBOZ.UA, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні й місяці будуть складними для поляків через дедалі агресивніші дії Росії проти України. За його словами, російські атаки наближаються до польського кордону та вже регулярно відбуваються поблизу прикордонної інфраструктури.

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