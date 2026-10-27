Підрив "Північних потоків": суд у Німеччині відмовився закрити справу проти громадянина України

Вищий земельний суд Гамбурга відхилив клопотання захисту про припинення судового процесу проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі. Суд вирішив продовжити розгляд справи, попри аргументи адвокатів щодо обмежень, пов'язаних зі збереженням державної таємниці.

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Про це пише N-tv. Суд не визнав аргументи адвокатів підставою для припинення справи та заявив, що за німецьким законодавством обвинувачений не має обмежень у здійсненні свого захисту, який не може обмежуватися нормами службового законодавства іншої держави.

Захист посилався на державну таємницю

Адвокати Кузнєцова просили припинити процес через те, що їхній підзахисний раніше служив офіцером спеціального підрозділу Збройних сил України й досі зобов’язаний зберігати службову таємницю.

За твердженням адвокатів, через ці обмеження він не може повноцінно обговорювати обставини справи зі своїми захисниками та вільно виступати в суді. У разі порушення зобов’язання щодо нерозголошення Кузнєцову може загрожувати суворе покаранням в Україні.

Однак, суд не прийняв цей аргумент. Головуюча суддя заявила, що "за німецьким законодавством обвинувачений не обмежений у своєму захисті", а право на свободу висловлювань у межах німецького кримінального процесу не може бути обмежене службовим законодавством іншої держави.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, 27 жовтня, на другий день судового процесу.

Процес продовжиться

Таким чином, судовий процес щодо 50-річного громадянина України, колишнього офіцера спеціального підрозділу ЗСУ Сергія Кузнєцова, якого німецьке слідство вважає одним із ключових фігурантів справи, продовжиться за планом.

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Очікується, що протягом дня суд заслухає експерта Федерального кримінального відомства Німеччини. Він має надати висновки щодо характеру пошкоджень газопроводів та причин вибухів.

У чому звинувачують Кузнєцова

26 вересня 2022 року на дні Балтійського моря поблизу данського острова Борнгольм, на глибині близько 80 метрів, пролунали кілька вибухів. Унаслідок цього були серйозно пошкоджені газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Загалом зафіксували чотири витоки на трьох із чотирьох ниток двох газопроводів.

Головні історії дня

Представник генерального федерального прокурора Німеччини звинувачує Сергія Кузнєцова в тому, що він був організатором операції з підриву газопроводів. За версією обвинувачення, він разом із шістьма іншими учасниками причетний до вибухів у Балтійському морі.

Йому інкримінують "антиконституційний саботаж", "умисне спричинення вибуху вибухових речовин" та "руйнування важливих споруд".

Українцю за законами Німеччини загрожує до 15 років позбавлення волі.

Сам Кузнєцов заперечує будь-яку участь в диверсіях на російських газопроводах.

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Нагадаємо, влітку 2025 року Кузнєцова затримали в Італії Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. 27 листопада того ж року, Італія видала Сергія Кузнєцова Німеччині, доправивши його до ФРН гелікоптером у супроводі німецьких посадовців. Відразу наступного дня слідчий суддя виконав ордер на його арешт. Після екстрадиції до Німеччини він перебуває під вартою

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня у в місті Гамбург розпочався суд над Сергієм Кузнєцовим – колишнім офіцером українського спецпідрозділу, якого обвинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" Балтійському морі у вересні 2022 року. Німецька прокуратура стверджує, що операцію планували за участю українських військових, щоб позбавити Росію доходів від постачання газу, а підозрювані діяли за дорученням та згодою українських державних органів. Водночас українська влада заперечує свою причетність до підриву.