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"Підбадьорить Росію і затягне війну": група конгресменів закликала Трампа не послаблювати санкції проти РФ

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Група американських конгресменів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії. Законодавці вважають, що такий крок лише зміцнить позиції Москви та затягне війну проти України.

Вони також закликали Вашингтон посилити економічний тиск на РФ і запровадити нові санкції. Лист чотирьох законодавців з Групи підтримки України в Конгресі США опублікований на платформі Х.

Законодавці закликали зберегти санкції проти Росії

Документ з проханням не послаблювати санкції проти країни-агресорки створили члени Конгресу Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон

"Доки триває повномасштабне вторгнення Росії, спрямоване на захоплення України та створення загрози для наших європейських союзників, Сполучені Штати повинні вживати усіх необхідних заходів, аби зупинити військового злочинця Володимира Путіна. Послаблення санкцій підбадьорить Росію та затягне війну", – йдеться у листі.

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Конгресмени очікують, що до 18 жовтня адміністрація Трампа запровадить перший пакет санкцій відповідно до закону Лідсі Грема. Разом з тим вони закликали Вашингтон посилити економічний тиск на Росію.

"Закликаємо адміністрацію діяти оперативно, щоб посилити економічний тиск на Росію. Мир у Європі можна досягти лише через силу", – підкреслили члени Конгресу.

''Підбадьорить Росію і затягне війну'': група конгресменів закликала Трампа не послаблювати санкції проти РФ

Лист

Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп підписав закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає розширення санкцій, митних заходів та заборон щодо Росії, а також продовження чинних обмежень проти Ірану.

Законопроєкт H.R. 5334 спочатку ухвалила Палата представників, після чого Сенат вніс до документа поправки. 7 серпня Сенат підтримав змінений законопроєкт 86 голосами проти 11.

OBOZ.UA писав, що 16 вересня Палата представників погодилася із сенатськими поправками. За це рішення проголосували 262 конгресмени, проти були 159. Після цього документ направили президенту США на підпис.

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