Згідно з останнім дослідженням, перевага США над Китаєм у впливі на міжнародні події скоротилася до найменшого рівня з 2018 року. Китай нині значно випереджає США у своїх дипломатичних та економічних відносинах, тоді як війна з Іраном підриває військову та дипломатичну міць США.

Відео дня

Про це повідомило видання Bloomberg. Нині Китай значно випереджає США у своїх дипломатичних та економічних відносинах.

Що відомо

Згідно з останнім виданням Індексу потужності Азії Інституту Лоуї, "всеохопна потужність" США впала до 78,9. Тим часом відрив від Китаю скоротився до найменшого показника з 2018 року, коли розпочалось ведення звіту.

Нині Китай значно випереджає США у своїх дипломатичних та економічних відносинах, тоді як лідерство США у військовому потенціалі в Азії скоротилося через вплив війни на запаси зброї та зміщення акценту американських збройних сил на Близький Схід.

Комплексний індекс потужності для різних країн. Джерело: Дослідження Інституту Лоуї

Економічний потенціал двох країн майже однаковий, тоді як дипломатичний вплив США впав найбільше за всю історію спостережень після початку конфлікту з Іраном та інших політичних рішень, таких як тарифи, а також відмова від міжнародних організацій, таких як Організація Об'єднаних Націй.

Інститут Лоуї визначає "всеохопну владу" як здатність держави формувати своє зовнішнє середовище та впливати на поведінку інших країн та утворень. Це середнє значення, яке є результатом вісьмох показників влади, включно з економічними та військовими можливостями, а також культурним впливом.

РЕКЛАМА

"Перевага Сполучених Штатів над Китаєм у військовому потенціалі є найменшою за всю історію спостережень. Натомість постійна військова модернізація Китаю посилила його всеохопну могутність. Його морські військові можливості продовжують розширюватися, особливо в галузі контролю над морем та запобігання морським атакам, водночас він зберігає значну перевагу над Сполученими Штатами в наземних ракетах та сухопутних силах" – йдеться у звіті.

Замкнула трійку лідерів азійських країн в індексі могутності Індія. Вона покращила свій бал у 2026 році завдяки сприятливим оцінкам дипломатії прем'єр-міністра Нарендри Моді та іншим факторам.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Трамп зробив заяву про зміну режиму в Ірані. Так, для нього неважливо, яка саме була влада в Ірані, і якою буде. Всі останні кроки нинішнього очільника Білого дому стосовно цієї ісламської країни були спрямовані лише до одного – отримати "угоду, що буде діяти", причому досить довго, незалежно від того, хто буде президентом в США, і якою буде влада в Ірані.