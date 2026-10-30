"Перетворив Угорщину на країну з найвищим рівнем корупції": Мадяр розкритикував ідею висування Орбана на посаду генсека ООН

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Це відповідь Путіна на зусилля з досягнення миру": західні лідери відреагували на терористичний удар Росії по вокзалу у Дніпрі"Це відповідь Путіна на зусилля з досягнення миру": західні лідери відреагували на терористичний удар Росії по вокзалу у ДніпріСкасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронівСкасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронівПомерла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналісткаПомерла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналісткаОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціУкраїнцям слід готуватися до нового курсу долараУкраїнцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на найближчий часРосія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПКРосія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПКІлюстрація - порожній ресторанУ Києві масово закриваються популярні ресторани і кафе: кого вже накрив "закладопад"В Україні оголосили відключення світла на п’ятницюВ Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятимеЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларівЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Перетворив Угорщину на країну з найвищим рівнем корупції": Мадяр розкритикував ідею висування Орбана на посаду генсека ООН

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
216
"Перетворив Угорщину на країну з найвищим рівнем корупції": Мадяр розкритикував ідею висування Орбана на посаду генсека ООН
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Архівне фото. Джерело: Magyarország Kormánya

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкритикував можливе висування свого попередника Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Про це він заявив у Празі під час пресконференції після міжурядових консультацій між Чехією та Угорщиною.

Як повідомляють Ceske Noviny, Мадяр відреагував на запитання журналістів щодо інформації американського видання The Wall Street Journal (WSJ). Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує кандидатуру Орбана та вже пропонувала йому розглянути можливість очолити ООН.

Критика Орбана

Мадяр заявив, що Організація Об'єднаних Націй має чимало недоліків, зокрема повільність у роботі. Однак, за його словами, це не мафіозна структура, а призначення Орбана на посаду її керівника могло б стати початком кінця організації.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
906
"Він відірваний від реальності": жителі Індонезії вийшли на антиурядові протести на тлі масштабних лісових пожеж у країні. Фото
906
"Він відірваний від реальності": жителі Індонезії вийшли на антиурядові протести на тлі масштабних лісових пожеж у країні. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
393
"Є певні ризики": у Литві допустили запровадження загальної військової служби з 2030 року
393
"Є певні ризики": у Литві допустили запровадження загальної військової служби з 2030 року
Софія ЗакревськаСофія Закревська
3,0 т.
Німеччина і Японія вивчають можливості спільного створення бойових літаків: що відомо
3,0 т.
Німеччина і Японія вивчають можливості спільного створення бойових літаків: що відомо

Угорський прем'єр також звинуватив колишнього главу уряду та його команду в тому, що вони перетворили країну на одну з найбільш корумпованих у світі. Він звернув увагу на те, що троє членів попереднього уряду Орбана перебувають під вартою.

"Не думаю, що було б доречно поставити його на чолі ООН. Хіба що саме такою є мета", – заявив Мадяр.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш, який також брав участь у пресконференції, не став коментувати можливе висування Орбана.

Кандидат від США

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація Дональда Трампа вже зверталася до Орбана, щоб з'ясувати, чи зацікавлений він у посаді генерального секретаря ООН. Один із неназваних представників Державного департаменту США припустив, що угорський політик може стати спільним кандидатом Сполучених Штатів, Росії та Китаю.

За даними джерел видання, Орбан прихильно поставився до цієї пропозиції. Водночас він нібито має певні застереження через свої націоналістичні політичні погляди та не хоче брати участь у виборах, якщо не буде впевнений у перемозі.

Сам Орбан відмовився коментувати інформацію журналістам WSJ.

Підтримка Трампа

Дональд Трамп раніше підтримував Орбана під час весняних парламентських виборів в Угорщині. До його передвиборчої кампанії навіть особисто долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Попри цю підтримку, партія Орбана "Фідес" зазнала нищівної поразки на виборах.

Якщо угорський політик вирішить претендувати на посаду генсека ООН, очікується, що Трамп і Венс знову підтримають його кандидатуру.

Однак, за інформацією третього джерела WSJ, оголошувати про можливе висування Орбана раніше, ніж відбудуться вибори до Конгресу США, не планують.

Повноваження чинного генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша завершуються 31 грудня. Хто стане його наступником, поки не вирішено.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що генсек ООН призначив російського дипломата помічником з питань розмінування і поліції.

Схожі теми
Українсько-угорські відносиниУгорщинакорупціяПетер МадярПетер МадярВіктор ОрбанВіктор Орбан
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!