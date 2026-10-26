''Перетворилася на країну-смітник'': Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп не підбираючи слів розкритикував Норвегію, пригадавши рішення не нагороджувати його Нобелівською премією миру. Він назвав державу "відстійною" та "лайняною", а також порівняв зі смітником.

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Це відбулося 25 жовтня під час передвиборчого заходу в місті Порт-Гурон (штат Мічиган). Республіканець, який неодноразово стверджував, що його дипломатичні досягнення заслуговують на престижну нагороду, згадав про Нобелівську премію, одночасно розхвалюючи свою роботу на міжнародній арені.

За словами Трампа, Норвегія перетворилася на "країну-смітник", і справ із нею він мати не хоче.

"Я ж казав, що не закоханий у Норвегію. Чесно кажучи, Норвегія – відстій... Я не хочу нікого з Норвегії. Я не хочу мати нічого спільного з Норвегією", – заявив лідер Білого дому.

Також він назвав Норвегію "лайняною країною". Мовляв, він "урегулював вісім воєн і очікує на ще дві", тож надіявся отримати нагороду. Натомість премію вручили "жінці, про яку ніхто ніколи не чув".

Трамп мав на увазі південноафриканську юристку Наванетхем Піллей, яка на початку цього місяця була удостоєна Нобелівської премії миру.

Додамо: рішення про присудження премії ухвалює не уряд Норвегії, а незалежний Норвезький Нобелівський комітет із п'яти членів.

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Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп раніше називав рішення присудити цьогорічну Нобелівську премію миру іншій людині "ганебним". Президент США стверджує, що це стало плямою на репутації Норвегії. Він попередив, що "Америка цього не забуде".

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