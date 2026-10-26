''Перетворилася на країну-смітник'': Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію миру

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Чи можна встановлювати сонячні панелі у квартирі без дозволуЧи можна встановлювати сонячні панелі у квартирі без дозволу: українцям назвали головне правилоВ мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоУкраїнці не мають скаржитись на ціни: в мобільному операторі розповіли, чому тариф 400 грн на місяць – це не багатоУ ПриватБанку обмежили видачу готівкиЗняття готівки у жовтні: які ліміти діють у ПриватБанку"Україна просувається вперед у дипломатії": Зеленський підбив підсумки тижня "емоційного діалогу" з американською стороною. Відео"Україна просувається вперед у дипломатії": Зеленський підбив підсумки тижня "емоційного діалогу" з американською стороною. Відео"Це червоні лінії": Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтралітет та обмеження збройних сил. Відео"Це червоні лінії": Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтралітет та обмеження збройних сил. ВідеоДе дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниДе дивитися "Шахтар" – "Динамо". Розклад трансляцій Кубку УкраїниЦі знаки зодіаку дуже слабохарактерні: їм важко доводити справи до кінцяЦі знаки зодіаку дуже слабохарактерні: їм важко доводити справи до кінцяІлон МаскМаск закликав пожаліти "бідних російських призовників" і втрапив у новий скандал: як відреагували його підписники5 вправ у ліжку, які допоможуть зменшити біль у попереку після 60 років5 вправ у ліжку, які допоможуть зменшити біль у попереку після 60 роківУкраїнцям розповіли, скільки можна заробити на депозитахГрошей стане більше: українцям розповіли, скільки можна заробити на депозитах

"Перетворилася на країну-смітник": Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію миру

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
711
"Перетворилася на країну-смітник": Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію миру
Дональд Трамп визвірився на Норвегію. Фото архівне

Президент США Дональд Трамп не підбираючи слів розкритикував Норвегію, пригадавши рішення не нагороджувати його Нобелівською премією миру. Він назвав державу "відстійною" та "лайняною", а також порівняв зі смітником.

Це відбулося 25 жовтня під час передвиборчого заходу в місті Порт-Гурон (штат Мічиган). Республіканець, який неодноразово стверджував, що його дипломатичні досягнення заслуговують на престижну нагороду, згадав про Нобелівську премію, одночасно розхвалюючи свою роботу на міжнародній арені.

За словами Трампа, Норвегія перетворилася на "країну-смітник", і справ із нею він мати не хоче.

"Я ж казав, що не закоханий у Норвегію. Чесно кажучи, Норвегія – відстій... Я не хочу нікого з Норвегії. Я не хочу мати нічого спільного з Норвегією", – заявив лідер Білого дому.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
11,3 т.
Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
11,3 т.
Норвезький депутат контрабандою відправив до України дрони з тепловізорами, а згодом домігся зміни відповідного закону
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
3,3 т.
Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни
3,3 т.
Є трохи більше 1000 днів: міністр оборони Британії закликав пришвидшити підготовку до війни
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
1,2 т.
В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера "Орлине гніздо": поліція підозрює підпал. Фото і відео
1,2 т.
В Альпах згоріла колишня резиденція Гітлера "Орлине гніздо": поліція підозрює підпал. Фото і відео

Також він назвав Норвегію "лайняною країною". Мовляв, він "урегулював вісім воєн і очікує на ще дві", тож надіявся отримати нагороду. Натомість премію вручили "жінці, про яку ніхто ніколи не чув".

Трамп мав на увазі південноафриканську юристку Наванетхем Піллей, яка на початку цього місяця була удостоєна Нобелівської премії миру.

Додамо: рішення про присудження премії ухвалює не уряд Норвегії, а незалежний Норвезький Нобелівський комітет із п'яти членів.

''Перетворилася на країну-смітник'': Трамп накинувся на Норвегію через Нобелівську премію миру

Дональд Трамп виступив у Порт-Гурон (штат Мічиган) у рамках передвиборчої кампанії. Джерело: Скриншот ролика MAGNO NEWS

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп раніше називав рішення присудити цьогорічну Нобелівську премію миру іншій людині "ганебним". Президент США стверджує, що це стало плямою на репутації Норвегії. Він попередив, що "Америка цього не забуде".

Схожі теми
Нобелівська преміяНорвегіяСШАДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!