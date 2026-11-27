Президент США Дональд Трамп дав несподівану відповідь на запитання щодо подальшої співпраці з новим ізраїльським урядом. Він заявив, що армія Ізраїлю нібито була знищена – разом із флотом та протиповітряною обороною.

Відео дня

Схоже, Трамп переплутав Ізраїль з Іраном. Відео з конфузом глави Білого дому почало ширится мережею.

Трамп сплутав Ізраїль та Іран

У президента США запитали, як Вашингтон готується до співпраці з новим ізраїльським урядом, що формується нині після парламентських виборів у країні і покладе край правлінню Беньяміна Нетаньягу, який сумарно очолював кабінет міністрів понад 19 років.

У відповідь Трамп несподівано взявся розповідати про "знищену армію" Ізраїлю та те, що Штати дають цій країні можливість "бути розумними".

"Ну, знаєте, ми намагаємося дати їм шанс бути розумними. Вони вони не мають армії. Їхня армія знищена. Їхні ВПС знищені. Їхній флот знищений. Їхня протиповітряна оборона знищена", – заявив президент США,

У мережі припустили, що американський лідер просто переплутав Ізраїль з Іраном. Адже риторику щодо нібито повного розгрому іранського режиму та "шанс" для Тегерана уникнути продовження американських бомбардувань шляхом відмови від намірів отримати ядерну зборою Трамп використовує практично з першого дня американо-іранської війни у лютому 2026 року.

РЕКЛАМА

Як розповідав OBOZ.UA, Трамп змінив спільну з Рютте заяву про війну в Україні.

В узгодженному тексті, опублікованому на офіційних ресурсах НАТО і Білого дому, містився заклик до Росії утриматися від ескалації і розширення війни. З "правкою" Трампа, яку він ні з ким не узгоджував, тональність заяви кардинально змінилася.

Головні історії дня