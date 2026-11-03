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"Перемога демократів може означати кінець демократії": Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційних розслідувань Конгресу

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
405
"Перемога демократів може означати кінець демократії": Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційних розслідувань Конгресу
Ілон Маск і Дональд Трамп. Архівне фото. Джерело: X/elonmusk

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий вжити заходів для захисту мільярдера Ілона Маска в разі, якщо Демократична партія ініціює розслідування щодо нього після проміжних виборів. Американський лідер також не виключив можливості заздалегідь помилувати своїх соратників, якщо виникне така потреба.

Про це Трамп сказав під час інтерв’ю для подкасту Pod Force One. Журналісти запитали президента про чутки щодо можливого розслідування діяльності Маска або конфіскації його активів.

Що Трамп відповів на запитання про Маска

У відповідь Трамп зазначив, що поки йдеться лише про розмови, однак у разі їхнього втілення мільярдера доведеться захищати.

"Це лише розмови. Але якщо це справді розмови, нам доведеться їх захищати", – сказав американський президент.

Коли журналісти уточнили, чи міг би він заздалегідь помилувати своїх соратників, Трамп відповів ствердно.

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"Якби виникла така потреба, то так, звісно", – додав він.

''Перемога демократів може означати кінець демократії'': Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційних розслідувань Конгресу

Дональд Трамп. Джерело: Getty

Чому демократи хочуть розслідувати діяльність Маска

Представники Демократичної партії США планують масштабні розслідування щодо Ілона Маска, якщо за підсумками проміжних виборів здобудуть більшість у Конгресі. Законодавці мають намір перевірити державні контракти SpaceX і Tesla, обмеження роботи Starlink в Україні, а також політичний вплив мільярдера.

Сам Маск витратив майже пів мільярда доларів на протидію демократам. Він також попереджав, що їхня перемога у 2028 році може означати "кінець демократії".

Трамп, зі свого боку, наголосив на необхідності захистити союзників і реалізувати свою політичну програму протягом останніх двох років президентства. Він також заявив, що хотів би балотуватися на третій термін, однак визнав, що Конституція США цього не дозволяє.

''Перемога демократів може означати кінець демократії'': Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційних розслідувань Конгресу

Ілон Маск. Джерело: X/elonmusk

Нагадаємо, Дональд Трамп пригрозив накладати вето на законодавчі ініціативи демократів, якщо вони здобудуть більшість у Конгресі за підсумками проміжних виборів. Американський президент заявив, що зрештою його політичні опоненти будуть змушені домовлятися з ним.

Як писав OBOZ.UA, американські конгресмени закликали Ілона Маска офіційно пояснити, чому було обмежено швидкість роботи супутникового зв’язку Starlink для Збройних сил України. Законодавці також порушили питання його можливих контактів із російським диктатором Володимиром Путіним.

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