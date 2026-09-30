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Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут: в Axios пояснили, чим це загрожує

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
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Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут: в Axios пояснили, чим це загрожує
Преговори США та Іран
Джерело: This is Beirut

Переговори між США та Іраном за посередництва Катару не дали помітного результату, оскільки сторони наразі не готові йти на поступки. Головні розбіжності стосуються послаблення американських обмежень і вимог Вашингтона щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на поінформовані джерела. Співрозмовники наголосили, що через відсутність домовленостей дипломатичні зусилля між країнами можуть ускладнитися.

Катар намагається знайти компроміс

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, відсутність прогресу між США та Іраном посилює побоювання щодо можливого відновлення військового конфлікту. Американські чиновники припускають, що очільник Білого дому Дональд Трамп може віддати наказ про повернення до масштабних бойових операцій після проміжних виборів.

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Зі свого боку катарські представники мають намір продовжити посередницькі зусилля, хоча, за словами двох джерел, дедалі більше розчаровуються в позиціях обох сторін.

На цьому тлі катарський посередник Алі аль-Таваді в понеділок, 28 вересня, зустрічався в Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та членами його команди.

Як повідомило джерело, обізнане з перебігом переговорів, під час зустрічі сторони обговорили двосторінкову компромісну пропозицію Катару. За даними ще двох джерел, план мав врахувати вимогу Ірану щодо зняття американської морської блокади, а також позицію США щодо необхідності поступок Тегерана у питанні ядерної програми.

Увечері 28 вересня Алі аль-Таваді провів у Вашингтоні зустріч із посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими представниками американської адміністрації.

Американські посадовці в коментарях кільком медіа назвали зустріч "позитивною та конструктивною". За їхніми словами, Іран продемонстрував готовність до гнучкості у питанні ядерної програми.

Представники США також заявили, що Трамп може погодитися на послаблення санкцій проти Ірану та розблокування заморожених коштів в обмін на конкретні кроки Тегерана зі скорочення ядерної програми.

Проте вже за кілька годин, коли катарська делегація ще перебувала в Білому домі, Трамп написав у Truth Social, що не робив Ірану жодних пропозицій. За словами одного з джерел, попри проведені зустрічі, у понеділок сторонам не вдалося досягти суттєвого прогресу.

"Ситуація зайшла в глухий кут. Іранці вимагають того, що США не можуть прийняти, а США вважають, що перемагають, тому немає потреби в компромісі", – пояснило джерело.

Іран назвав умови для переговорів

Регіональні посередники, зокрема Пакистан та Єгипет, наполегливо радили Тегерану піти на ядерні компроміси. Проте, іранська сторона погодиться обговорювати це лише за умови, що Сполучені Штати попередньо повернуться до виконання червневого меморандуму про взаєморозуміння.

Тим часом секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї у вівторок зазначив, що Вашингтону вже передано чіткі умови Тегерана. Водночас місцеві медіа поширили коментар про те, що чинна американська адміністрація нібито не готова ухвалювати остаточні рішення.

"Трамп потрапив у трясовину, в якій він не може ні вести переговори, ні воювати", – заявив Резаї.

Нагадаємо, Китай закликав Сполучені Штати та Іран якомога швидше відновити переговори та врегулювати конфлікт між ними. У Пекіні заявили, що протистояння Вашингтона й Тегерана не відповідає спільним інтересам сторін та міжнародної спільноти. Китайська сторона закликала повернутися до дипломатії та вирішувати спірні питання шляхом діалогу.

Як писав OBOZ.UA, 29 вересня США запровадили нові санкції проти осіб та компаній, яких американська влада звинувачує у допомозі Ірану з отриманням зброї та компонентів для її виробництва. До списку потрапили представники й компанії з Ірану, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Росії.

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