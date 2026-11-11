Пентагон ''загубив'' запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - жінка тримає долариУкраїнці вклали рекордну суму: де зберігають гроші замість депозитівУкраїнські безпілотники атакують Твер та Ленінградщину: росіяни діляться враженнями від роботи своєї ППО. ФотоУкраїнські безпілотники атакують Твер та Ленінградщину: росіяни діляться враженнями від роботи своєї ППО. ФотоРосія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. ФотоРосія вдарила по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі: є загиблі та поранені. ФотоЛюдина переглядає трудову книжку й документи за столом із калькуляторомЧастина українців не зможе вийти на пенсію, вимоги змінять за кілька місяців: названо важливу цифруРосія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждалаРосія атакувала південь Одещини: є руйнування, загиблий і постраждалаІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариБанкір розповів, чи варто скуповувати долари: скільки коштує валюта 10 листопадаРосія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світломРосія атакувала критичну інфраструктуру Кривого Рогу: пролунало близько 20 вибухів, повідомляють про перебої зі світлом"Може дійсно пришвидшити закінчення війни": в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-Дабі"Може дійсно пришвидшити закінчення війни": в МЗС озвучили меседж України на переговорах в Абу-ДабіУ Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент ГегсетаУ Палаті представників США зірвали спробу ініціювати імпічмент ГегсетаЯйця в картонному лотку. ІлюстраціяУкраїнські яйця активно продають за кордон: як це впливає на ціни та наявність у магазинах
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Пентагон "загубив" запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
648
Пентагон "загубив" запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися
Американські багатоцільові винищувачі F-35A Lightning II. Джерело: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Tiffany A. Emery

Міністерство оборони США не може встановити статус великої кількості запчастин для винищувачів F-35 Lightning II. Ще 2023-го року під час попереднього аудиту було зафіксовано втрати цих деталей на суму понад 85 мільйонів доларів.

Про це стало відомо зі звіту Рахункової палати США (GAO) від 9 листопада. Там наголосили, що програма Пентагону з виробництва літаків F-35 є найдорожчою в його історії – лише 26 мільйонів деталей для літаків коштують близько 31 мільярда доларів.

Проблеми з обліком запчастин

Міноборони США стикається з труднощами в обліку цих деталей. Наприклад, облікові дані щодо деталей літаків F-35, таких як двигуни та шини, є застарілими, неточними та неповними. Крім того, у рамках програми F-35 не ведеться повний облік усіх цих запчастин під час фізичних інвентаризацій, а також не здійснюється моніторинг їхніх втрат.

Читайте також
Надія ДанищукНадія Данищук
2,2 т.
Останній танкер з російським дизелем розвернувся, не дійшовши до США: що відомо
2,2 т.
Останній танкер з російським дизелем розвернувся, не дійшовши до США: що відомо
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
813
У Великій Британії заарештували офіцера армії США за підозрою у шпигунстві на користь Росії: що відомо
813
У Великій Британії заарештували офіцера армії США за підозрою у шпигунстві на користь Росії: що відомо
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
444
США підвищили рівень захисту авіабаз у Британії через загрозу з боку Ірану: що це означає
444
США підвищили рівень захисту авіабаз у Британії через загрозу з боку Ірану: що це означає

"Однією з причин цих проблем є те, що Міністерство оборони США не забезпечує належного навчання та процедур для персоналу, відповідального за облік цих деталей. Ми рекомендували міністерству вирішити ці проблеми", – сказано в повідомленні. 

У Рахунковій палаті також вказали на те, що згадані вище приблизно 26 мільйонів деталей F-35 зберігаються на понад 700 об’єктах по всьому світу, що перебувають під управлінням підрядників та уряду. Хоча ці деталі належать Пентагону, він не веде їх повного обліку. 

Пентагон ''загубив'' запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися

Збірка F-35A Lightning II, серпень 2020. Джерело: Міноборони Данії

Інформаційні системи головних підрядників програми, Lockheed Martin та Pratt & Whitney, не мають прямої інтеграції з урядовою системою обліку. Через це дані доводиться переносити з інших джерел, частина яких оновлюється лише раз на квартал.

Із 2020 фінансового року на фізичну інвентаризацію комплектуючих витратили щонайменше 17 млн доларів. Однак через недостовірність початкових даних та недоліки процедур ці перевірки не дозволили забезпечити повноцінний контроль за запасами.

У травні 2023 року аудитори GAO встановили, що з травня 2018-го до жовтня 2022 року один із головних підрядників програми зафіксував втрати понад мільйона деталей загальною вартістю більш ніж 85 млн доларів.

Із них понад 900 тисяч комплектуючих вартістю більш ніж 66 млн доларів не були належним чином передані програмному офісу F-35 для розгляду. Загалом було перевірено обставини менш ніж 2% зафіксованих випадків втрат.

Зазначається, що при цьому під втратами аудитори розуміють не лише фізично зниклі деталі, а й пошкоджені або знищені запчастини.

Проблеми з обслуговуванням літаків

Програма F-35 використовує спільний міжнародний фонд запасних частин, доступ до якого мають американські військові та іноземні країни-оператори винищувачів. Ці комплектуючі належать Міністерству оборони США, однак управління їхнім розподілом та логістикою значною мірою здійснюють підрядники програми.

Проблеми з постачанням запасних частин уже позначаються на рівні готовності американських винищувачів.

Пентагон ''загубив'' запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися

Багатоцільові літаки п’ятого покоління F-35. Джерело: ПС США

У червні Рахункова палата США зафіксувала різке падіння експлуатаційної готовності винищувачів F-35 Lightning II у складі Збройних сил США – лише близько 25% літаків F-35 могли виконувати повний спектр бойових завдань. Серед причин низької боєготовності аудитори назвали дефіцит критичних деталей, проблеми з ланцюгами постачання та затримки технічного обслуговування.

Як повідомляв OBOZ.UA, партія потенційно важливих компонентів винищувачів F-35, яку мали доставити з Австралії до США для ремонту, опинилася в Гонконгу. Інцидент розслідує Комітет збройних сил Палати представників США. Ситуація викликала занепокоєння через можливий доступ до технологій F-35, зокрема пов'язаних із його малопомітністю.

Схожі теми
СШАлітаквинищувач F-35Пентагон
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!