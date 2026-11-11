Пентагон ''загубив'' запчастини для F-35 на понад $85 млн: як таке могло статися

Міністерство оборони США не може встановити статус великої кількості запчастин для винищувачів F-35 Lightning II. Ще 2023-го року під час попереднього аудиту було зафіксовано втрати цих деталей на суму понад 85 мільйонів доларів.

Відео дня

Про це стало відомо зі звіту Рахункової палати США (GAO) від 9 листопада. Там наголосили, що програма Пентагону з виробництва літаків F-35 є найдорожчою в його історії – лише 26 мільйонів деталей для літаків коштують близько 31 мільярда доларів.

Проблеми з обліком запчастин

Міноборони США стикається з труднощами в обліку цих деталей. Наприклад, облікові дані щодо деталей літаків F-35, таких як двигуни та шини, є застарілими, неточними та неповними. Крім того, у рамках програми F-35 не ведеться повний облік усіх цих запчастин під час фізичних інвентаризацій, а також не здійснюється моніторинг їхніх втрат.

"Однією з причин цих проблем є те, що Міністерство оборони США не забезпечує належного навчання та процедур для персоналу, відповідального за облік цих деталей. Ми рекомендували міністерству вирішити ці проблеми", – сказано в повідомленні.

У Рахунковій палаті також вказали на те, що згадані вище приблизно 26 мільйонів деталей F-35 зберігаються на понад 700 об’єктах по всьому світу, що перебувають під управлінням підрядників та уряду. Хоча ці деталі належать Пентагону, він не веде їх повного обліку.

РЕКЛАМА

Інформаційні системи головних підрядників програми, Lockheed Martin та Pratt & Whitney, не мають прямої інтеграції з урядовою системою обліку. Через це дані доводиться переносити з інших джерел, частина яких оновлюється лише раз на квартал.

Із 2020 фінансового року на фізичну інвентаризацію комплектуючих витратили щонайменше 17 млн доларів. Однак через недостовірність початкових даних та недоліки процедур ці перевірки не дозволили забезпечити повноцінний контроль за запасами.

Головні історії дня

У травні 2023 року аудитори GAO встановили, що з травня 2018-го до жовтня 2022 року один із головних підрядників програми зафіксував втрати понад мільйона деталей загальною вартістю більш ніж 85 млн доларів.

Із них понад 900 тисяч комплектуючих вартістю більш ніж 66 млн доларів не були належним чином передані програмному офісу F-35 для розгляду. Загалом було перевірено обставини менш ніж 2% зафіксованих випадків втрат.

Зазначається, що при цьому під втратами аудитори розуміють не лише фізично зниклі деталі, а й пошкоджені або знищені запчастини.

РЕКЛАМА

Проблеми з обслуговуванням літаків

Програма F-35 використовує спільний міжнародний фонд запасних частин, доступ до якого мають американські військові та іноземні країни-оператори винищувачів. Ці комплектуючі належать Міністерству оборони США, однак управління їхнім розподілом та логістикою значною мірою здійснюють підрядники програми.

Проблеми з постачанням запасних частин уже позначаються на рівні готовності американських винищувачів.

РЕКЛАМА

У червні Рахункова палата США зафіксувала різке падіння експлуатаційної готовності винищувачів F-35 Lightning II у складі Збройних сил США – лише близько 25% літаків F-35 могли виконувати повний спектр бойових завдань. Серед причин низької боєготовності аудитори назвали дефіцит критичних деталей, проблеми з ланцюгами постачання та затримки технічного обслуговування.

Як повідомляв OBOZ.UA, партія потенційно важливих компонентів винищувачів F-35, яку мали доставити з Австралії до США для ремонту, опинилася в Гонконгу. Інцидент розслідує Комітет збройних сил Палати представників США. Ситуація викликала занепокоєння через можливий доступ до технологій F-35, зокрема пов'язаних із його малопомітністю.