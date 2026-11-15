Пекін виступає проти обговорення війни в Україні на зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним – Reuters

Пекін виступив проти намірів Москви порушити питання війни в Україні під час можливої зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Переговори лідерів очікуються в китайському Шеньчжені, де наступного тижня відбудеться саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із підготовкою зустрічі, – європейського дипломата та ще одне джерело, які погодилися говорити на умовах анонімності. За їхніми словами, Москва прагнула включити війну проти України до порядку денного, проте Пекін не підтримав цю пропозицію.

Американський посадовець також заявив 14 листопада, що Трамп навряд чи порушуватиме тему війни. Він зазначив, що тристоронні переговори не є належним майданчиком для її обговорення.

Водночас підготовка до зустрічі ще триває: її порядок денний і формат переговорів досі не узгоджені.

Кожен із трьох лідерів має власні цілі. Путін бачить у переговорах можливість домогтися завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах. Трамп розраховує на просування в питанні контролю над ядерними озброєннями.

Для Сі Цзіньпіна ж така зустріч пов'язана з низкою ризиків. Зокрема, Пекін не зацікавлений в обговоренні контролю над ядерними арсеналами разом із Вашингтоном і Москвою, адже має значно менше боєголовок – близько 500 проти понад 5000 у кожної з двох інших держав.

Побоювання також пов'язані з тим, що великі держави можуть домовлятися про перерозподіл сфер впливу без участі країн, чиїх інтересів це безпосередньо стосується. Зокрема, в Україні остерігаються повторення Ялтинської конференції 1945 року, коли лідери США, Великої Британії та СРСР визначали повоєнний устрій світу.

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"Ми справді не хочемо, щоб це перетворилося на "Ялту-2, 3, 4" із перерозподілом сфер впливу", – наголосив минулого місяця президент України Володимир Зеленський.

Можливі переговори вже порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року. Як зазначив оглядач The Guardian Патрік Вінтур, Україна, країни Східної Європи та Балтії, Тайвань та Іран мають підстави побоюватися, що їхні інтереси можуть стати предметом геополітичного компромісу між великими державами.

На думку журналіста, Путін може використати сам факт переговорів, щоб продемонструвати росіянам, що Москва залишається впливовим гравцем на міжнародній арені. Крім того, Кремль зацікавлений у створенні нової архітектури міжнародної безпеки, яку представники РФ уже порівнювали з Ялтою та Потсдамом.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп планує обговорити із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним скорочення ядерних озброєнь, однак у Білому домі не очікують, що тристоронні переговори стосуватимуться війни Росії проти України. Американський посадовець пояснив, що Китай не бере участі в попередніх переговорах Вашингтона з Москвою щодо українського питання, тому його обговорення в такому форматі було б недоречним.