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ПАРЄ пропонує не визнавати нову Держдуму РФ легітимним парламентом: проєкт тексту резолюції

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
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ПАРЄ пропонує не визнавати нову Держдуму РФ легітимним парламентом: проєкт тексту резолюції
ПАРЄ наголосили голосуванян не відповідало вимогам вільних і чесних виборів
Джерело: Getty

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) запропонувала не визнавати нову Держдуму Росії демократично обраним парламентом і легітимним органом влади. Також Асамблея виступила за обмеження контактів із новим складом Думи та запровадження санкцій проти організаторів російських виборів.

Про це йдеться у проєкті тексту резолюції ПАРЄ. В Асамблеї наголосили, що голосування 18–20 вересня не відповідало вимогам вільних і чесних виборів та відбувалося в умовах придушення політичної опозиції, криміналізації інакомислення, залякування виборців і відсутності реальної політичної конкуренції.

ПАРЄ розкритикувала проведення виборів у РФ

В Асамблеї також звернули увагу на обмежений доступ до незалежної інформації та порушення виборчого законодавства. Зокрема, ПАРЄ згадала недопуск до виборів партії "Яблуко", яка виступає з антивоєнною програмою, а також відсутність міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

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"Держдума, сформована в результаті цього процесу, не може бути визнана демократично обраною або легітимним представником російських громадян", – йдеться в документі.

ПАРЄ також засудила проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях України – у Криму та Севастополі, а також на контрольованих російськими військами частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Асамблея вважає такі вибори незаконними та закликає притягнути до відповідальності винних у їх організації та проведенні.

Що ще пропонує Асамблея

Окремо ПАРЄ виступила проти використання фіктивних спостерігачів, які, за оцінкою Асамблеї, мали створювати видимість легітимності російських виборів. Особливе занепокоєння викликала участь у цьому процесі громадян країн – членів Ради Європи та присутність таких спостерігачів на окупованих територіях України.

Крім того, в Асамблеї заявили, що новий склад Держдуми не може вважатися незалежним від російської виконавчої влади. ПАРЄ нагадала, що Дума підтримувала агресію Росії проти України, а проведені вибори, за її оцінкою, не здатні відновити демократичну легітимність парламенту.

За підсумками виборів провладній партії "Єдина Росія" дісталися 349 із 450 місць у Держдумі. КПРФ здобула 37 мандатів, ЛДПР – 23, "Нові люди" – 19, а "Справедлива Росія" – 17. За даними ЦВК РФ, до нового складу російського парламенту увійшли 46 учасників повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, ЦВК України закликала світ не визнавати результати російських виборів на тимчасово окупованих територіях. У комісії наголосили, що йдеться про незаконне проведення РФ виборів до Держдуми на територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі.

Як писав OBOZ.UA, Європейський Союз заявив, що не визнаватиме російські вибори на тимчасово окупованих територіях України. У ЄС також попередили, що організатори, кандидати та інші причетні до проведення такого голосування нестимуть відповідальність за свої дії.

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