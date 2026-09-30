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Партія Мелоні нарощує підтримку перед виборами в Італії: результати соцопитування

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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Партія Мелоні нарощує підтримку перед виборами в Італії: результати соцопитування
Партія Мелоні нарощує підтримку
Джерело: Fratelli d'Italia/Facebook

Партія італійської прем’єрки Джорджі Мелоні "Брати Італії", яка входить до консервативної коаліції, за останній тиждень збільшила серед виборців власну підтримку на 0,3 відсоткового пункту. Зараз в Італії за "Братів" готові проголосувати 27,4% виборців. Другою за популярністю в Італії залишається "Демократична партія" з її лідеркою Еллі Шлейн, проте вона дещо втратила симпатії й отримує тільки 20,6% голосів опитаних.

Таким чином, партія прем'єрки Мелоні нарощує підтримку, зазначається в опитуванні, яке проводиться для мовника країни TgLa7. Натомість зростання популярності ультраправого "Національного майбутнього" в країні зупинилося.

Зокрема, за "Національне майбутнє" можуть віддати голоси 8% виборців. Це "перше часткове уповільнення після місяців постійного зростання", зазначають соціологи.

"Рух 5 зірок" на чолі з Джузеппе Конте у опитуванні також демонструє стабільність – за політсилу готові голосувати 12,8% вибрців.

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Підтримка іншої проросійської, ультраправої партії "Вперед, Італіє" опустилася до 6,9%.

Показники "Альянсу зелених та лівих" залишились незмінними – 6,6%, а ось "Ліга" і її Маттео Сальвіні втрачає підтримку й зараз набирає лише 5,1%. Інші партії не отримують і 5% симпатій виборців.

Вибори в Італії

Наступні парламентські вибори заплановані на 2027 рік, однак, популярність невеликих опозиційних партій змушує правлячу більшість вже сьогодні вдатись до законодавчих реформ аби зменшити їхній вплив на формування коаліції. Тобто наразі триває зміна механізму формування парламентської більшості.

Йдеться про перехід зі змішаної системи на повністю пропорційну із бонусом більшості, за якої політична сила, котра отримала на виборах понад 42% голосів, матиме додатково 70 місць у палаті депутатів та 35 місць у Сенаті. При цьому, переможці не можуть мати більш ніж 60% від загальної кількості мандатів у парламенті.

 

Разом з тим, планується обмежити вплив малих партій усередині коаліцій – голоси сил, які набрали менше ніж 3%, не враховуватимуться під час розрахунку сумарного результату коаліції.

Варто нагадати, що саме уряд Джорджії Мелоні веде максимально дружню політику щодо України й активно бере участь у військовій допомозі Силам оборони, навіть попри наявність у власній коаліції доволі проросійських партій "Ліга" та "Вперед, Італія", які наслідують політичний вектор Сільвіо Берлусконі.

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