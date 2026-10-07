Озброєні люди в масках проникли з території Білорусі до Латвії і пошкодили прикордонну інфраструктуру: що відбувається

На кордоні Латвії та Білорусі сталася чергова провокація за участю озброєних людей у масках і групи нелегальних мігрантів. Після невдалої спроби мігрантів перетнути кордон, невідомі зайшли на територію Латвії, пошкодили електрощит і забрали дві камери спостереження, а потім повернулися до Білорусі.

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Про це повідомляє LSM. У Латвії заявили, що ситуація на кордоні залишається напруженою.

Провокації на білорусько-латвійському кордоні

Цього тижня латвійські військові зупинили спробу незаконного перетину кордону групою мігрантів. За даними латвійської сторони, озброєні люди в масках супроводжували їх, погрожували військовим і навмисно спрямовували мігрантів у бік Латвії.

Через кілька годин після цього невідомі знову з’явилися на латвійській території. Вони пошкодили електрощит і викрали дві камери прикордонного спостереження, після чого повернулися до Білорусі до прибуття прикордонників.

Глава Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс повідомив, що пошкоджену інфраструктуру вже відновлюють. Він також припустив, що люди в масках можуть бути не білоруськими силовиками, а представниками організованої злочинності, які користуються підтримкою білоруських служб для переправлення мігрантів.

За словами Пуятса, останнім часом почастішали випадки пошкодження інформаційно-технологічної інфраструктури на кордоні.

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Загрози на кордоні з Білоруссю зростають

У Національних збройних силах Латвії вважають, що провокації та інші гібридні загрози на кордоні з Білоруссю можуть тривати й надалі. За їхньою оцінкою, нелегальну міграцію використовують для тиску на Латвію та зовнішній кордон ЄС і НАТО.

Латвійські військові продовжать допомагати Державній прикордонній службі на кордонах із Білоруссю та Росією. Їх залучатимуть до спільного реагування на провокації, нелегальну міграцію та інші можливі загрози.

Загалом від початку року прикордонники зупинили 11 925 спроб незаконного перетину державного кордону. До того ж уряд Латвії продовжив посилений режим безпеки на кордоні з Білоруссю до кінця року.

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