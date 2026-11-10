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Останній танкер з російським дизелем розвернувся, не дійшовши до США: що відомо

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
456
Останній танкер з російським дизелем розвернувся, не дійшовши до США: що відомо
Судно Agioi Fanendes, 2022 рік. Джерело: Bernard Delmont/MarineTraffic

Корабель Agioi Fanendes – останній російський танкер з дизелем, який ще прямував до США, розвернувся приблизно за 400 морських миль (близько 740 км) від Нью-Йорка та почав віддалятися від східного узбережжя Сполучених Штатів. Це остаточно розвалило угоду між Трампом та Путіним, оскільки жоден барель російських нафтопродуктів так і не потрапив на американський ринок.

Про це 10 листопада повідомив Bloomberg. Видання посилається на дані відстеження суден та портову інформацію.

Останній танкер з російським дизелем розвернувся майже біля берега США

Agioi Fanendes перевозить приблизно 40 тисяч метричних тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки – це майже 300 тисяч барелів.

Судно вирушило з російського порту Приморськ у Балтійському морі наприкінці жовтня. Спочатку танкер вказував пунктом свого призначення Нью-Йорк, однак згодом змінив його на позначку "за розпорядженням" (For Orders), що означає відсутність підтвердженого порту розвантаження.

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За даними Bloomberg, приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка танкер розвернувся та почав віддалятися від узбережжя США. Від понеділка, 9 листопада, він рухається зигзагоподібною траєкторією.

Представники компанії Eastern Mediterranean Maritime Ltd., яка управляє судном, повідомили, що Agioi Fanendes продовжує рухатися за розпорядженнями, оскільки порт розвантаження ще не визначений.

Таким чином, жодна з партій російського дизельного пального, які планували доставити до США в межах домовленостей Трампа з Путіним, не досягла американського ринку.

Що передбачала домовленість Трампа і Путіна

9 жовтня президент США під час телефонної розмови з російським диктатором домовився про постачання дизельного пального РФ на американський та світовий ринки – в обсязі від 300 тисяч до 3 млн тонн. За словами Трампа, це мало призвести до зниження цін на пальне.

Угода викликала критику з боку американських демократів, які заявили, що закупівля російського пального лише допоможе Кремлю отримувати додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Наприкінці жовтня FT повідомила, що з російських портів до США вирушили три танкери – Agioi Fanendes, Talisman і Leruo – із загальним обсягом палива близько 140 тисяч тонн.

Як повідомляв OBOZ.UA, з трьох танкерів з російським дизелем, які прямували минулого тижня до США, станом на 4 листопада лише один продовжував рух до американського узбережжя. Другий на той момент уже зайшов у Середземне море, а третій змінив пункт призначення на Бразилію. Американські компанії не хочуть купувати російський дизель навіть зі значними знижками, оскільки побоюються юридичних і репутаційних наслідків.

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