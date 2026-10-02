Орбана можуть судити за арешт інкасаторів українського "Ощадбанку" – FT

В Угорщині стартувала кампанія "Очищувальний вогонь", покликана ліквідувати політико-корупційну систему експрем'єра Віктора Орбана. Він може стати одним із перших засуджених у рамках цієї операції – політика можуть притягнути до відповідальності за затриманням українських інкасаторів у березні 2026-го.

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Про це пише Financial Times, посилаючись на матеріали прокуратури та адвоката українських інкасаторів Лоранта Горвата. За даними газети, кримінальна справа проти Орбана вже готується.

У справі про арешт інкасаторів "Ощадбанку" розслідування вже наближається до завершення, тоді як інші корупційні справи, пов'язані з Орбаном, перебувають на значно більш ранній стадії.

"Це перша справа, яка може призвести до пред'явлення Орбану офіційного звинувачення. Розслідування вже наближається до завершення, тоді як інші корупційні справи за його участю перебувають на менш просунутій стадії", – сказав адвокат Горват.

Колишній прокурор Пал Фюрхт, який вів справу, заявив, що Орбан "особисто віддав розпорядження спецслужбам затримати українських кур'єрів із готівкою". За його словами, він доповів про це своєму керівництву. Фюрхту винесли догану, а пізніше розпочали щодо нього внутрішнє розслідування. Генеральна прокуратура заперечує спроби змусити його мовчати.

Слова колишнього прокурора підтверджуються червневим звітом прокуратури, з яким ознайомилась газета. У ньому тодішній керівник Антитерористичного центру Угорщини (TEK) Янош Гайду говорив, що затримання відбулося за рішенням людини, яку не можна було залучати до справи. Як зазначено у звіті, йшлося про Орбана.

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Гайду, який після звільнення з TEK очолює охорону партії "Фідес", обвинувачують у незаконному затриманні українців та жорстокому поводженні з ними. Сам він заперечує порушення.

У день арешту українських інкасаторів Орбан приїздив до у штаб-квартиру TEK та говорив про "зростаючу терористичну загрозу".

Податкове управління ще за часів Орбана порушило справу проти українців, але незабаром її закрили за відсутністю доказів.

Як пише FT, у межах інших розслідувань 28 вересня парламент Угорщини позбавив імунітету двох колишніх посадовців з уряду Орбана – Міклоша Шестака та Балаша Ханко (ексміністрів розвитку та культури й інновацій відповідно). Згодом їх було затримано за підозрою в корупції.

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Що сталося з інкасаторами

На початку березня стало відомо, що в Угорщині викрали інкасаторські машини українського "Ощадбанку" разом із цінностями та співробітниками.

Громадян України28 годин тримали в кайданках, а перевозили із зав’язаними очима. Угорці також вилучили у них особисті речі, зокрема, мобільні телефони, і позбавили можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, посольство чи роботодавця.

Згодом людей Угорщина таки відпустила, а за деякий час віддала й інкасаторсьткі авто – пошкоджені і без цінностей: їх у Орбана обіцяли повернути після того, як Україна відновить пошкоджений російськими ударами трубопровід "Дружба".

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Повернув Будапешт викрадені гроші та золото лише на початку травня, після перемоги Мадяра. Тоді ж Угорщина скасувала санкції проти інкасаторів українського банку, накладені урядом попередника.

У серпні в Угорщині закрили сфабриковану справу щодо українських інкасаторів "Ощадбанку", затриманих за підозрою у відмиванні грошей. Угорський Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби (NAV) припинив кримінальне провадження через відсутність складу злочину.

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Адвокат інкасаторів Лорант Горват зазначив, що під час розслідування угорські правоохоронці встановили законне походження вилучених готівки, банкнот і золота.

Як повідомляв OBOZ.UA, затримання українських інкасаторів в Угорщині під приводом "боротьби з відмиванням коштів" могло бути не єдиним. За даними угорського медіа, наприкінці березня молодший брат Орбана Арон просив австрійського бізнесмена посприяти затриманню ще одного українського вантажу – цього разу в Австрії.