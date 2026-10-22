"Дорога Катю, хочу повідомити тобі, що сьогодні вранці (Ред. – 20.10) я оголосила голодування, щоб привернути увагу й спробувати врятувати мирних жителів і дітей Олешок.

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Моє голодування, до якого, сподіваюся, інші приєднаються хоча б символічно, – це жест гніву й надії, відгук на заклик Папи Лева XIV до припинення вогню.

Необхідно негайно довести переговори до результату: пропустити продовольство й ліки та дати можливість виїхати всім, хто хоче покинути місто.

Наш обов’язок – зробити все, що в наших силах!

Якщо можеш, будь ласка, розкажи про це у своїх соціальних мережах: разом ми сильніші! Обіймаю".

Це повідомлення мені надіслала у WhatsApp Піна Пічерно, віцепрезидентка Європейського парламенту. Вона оголосила голодування на підтримку жителів Олешок, окупованих Росією.

Олешки – українське місто на лівому березі Дніпра, навпроти Херсона. Там було пекло після вибуху Каховської дамби. І воно не припиняється. За останніми повідомленнями, там залишаються близько двох тисяч людей.

Люди голодують. Бракує ліків, немає належного постачання.

Росіяни все блокують.

Спроба вибратися з міста може коштувати життя: дороги заміновані, довкола тривають бойові дії.

Голод тут триває місяцями.

Ще навесні начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповідала: жителі шукають залишки продуктів у зруйнованих будинках, печуть коржі з борошна з додаванням розсолу від останніх з’їдених консервів. За її словами, російські міни й атаки дронів зробили дороги небезпечними і для машин із продовольством, і для людей, які намагаються врятуватися.

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Але росіяни блокують і мінують не лише дороги – вони блокують інформацію та шляхи її поширення, блокують знання про себе й роблять усе, щоб це знання не дійшло до світу.

За спробу розголосу журналісти й свідки платять тортурами та життям. Згадаймо Вікторію Рощину.

І я думаю: як узагалі можливо, що десятки й сотні моїх знайомих і незнайомих росіян, таких собі культурних і антивоєнних, жодного разу за ці роки не змогли навіть до пуття вимовити слово "Україна" – не те що написати листи чи вийти на демонстрації.

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Що це за така духовність і культура, де не лише сама кров, а навіть пам’ять про кров висихає швидше, ніж горезвісна сльозинка дитини?

Маючи всі можливості й перебуваючи за межами рф, продовжувати оплакувати себе зі своєї дзвіниці – яку чомусь проєктують на чужі пам’ятники, – поширювати шовінізм і обговорювати занепад Європи, від якої саме фактом вибору цієї теми й мовчанням про Україну вони віддалені більше, ніж будь-коли, навіть якщо географічно перебувають тут.

Європейський вибір – це цілковита протилежність.

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Європейська культура – це точний антонім тієї ситої культурки споживання комфорту й ігнорування людських життів і страждань, до якої так звикла російська публіка.

Адже європейська культура сягає корінням у людину, гуманізм, гідність, цінності й свободи – і вся європейська краса, прекрасна архітектура, а мистецтво – не вишенька на десерт і не туристична валюта, а жива реальність, безпосередньо пов’язана з цим корінням.

Її видиме втілення.

Саме тому, поки ЄС і далі щедро видає туристичні візи, а росіяни юрмами гуляють тут модною Венеційською бієнале, італійка Піна, депутатка, політикиня, мама, усім своїм єством розуміє, що за словами "гуманітарна катастрофа" стоїть людина, якій просто зараз узагалі нічого їсти. Літня людина, якій не під силу самостійно вибратися навіть із власної квартири.

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Саме тому, щойно оговтавшись після онкологічної операції, 16 жовтня папа Лев XIV зателефонував Путіну й зажадав гуманітарного перемир’я, щоб доправити до Олешок продовольство та медичну допомогу й забезпечити добровільну безпечну евакуацію мирних жителів.

19 жовтня він обговорив це саме пріоритетне завдання із Зеленським.

Саме цього Піна й домагається своїм особистим, відчайдушним для європейського політика жестом: щоб до міста надійшла допомога. Щоб люди могли вийти з міста. Вийти живими.

У сьогоднішньому інтерв’ю la Repubblica Піна говорить і про те, чому не можна протиставляти дипломатію (це головне гасло лівих партій, які виступають проти нарощування оборони та озброєнь) підтримці української оборони.

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Її голодування – ненасильницька дипломатична ініціатива.

Але дипломатія, яка вимагає від жертви скласти зброю перед агресором, має іншу назву: капітуляція.

Кремль використовує переговори, щоб виграти час, – це видно і з долі викрадених українських дітей, лише невелику частину яких вдалося повернути додому за роки посередницьких зусиль. (Сьогодні в італійській пресі теж нарешті вийшла докладна стаття.)

Союзу диктаторів і олігархів, для яких гроші й сила – єдина валюта, Європа має протиставити союз демократій, здатних захищати свободу.

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Її слова мені дуже близькі. Як і емоції: лють і надія. Саме такого поєднання неможливо не відчувати.

Лють – через те, що в Європі у 2026 році люди голодують в окупації, поки світ звикає до чергового повідомлення про вбитих дітей і барелів крові.

Надія – на те, що Європа може бути вірною собі, своїм кореням справжнього гуманізму, цінностям, правам і свободам, які такі глибокі, що вона може бути єдиною, сильною і покласти край російському злу та безкарності, але просто зараз не менш важливо врятувати тих бранців і жертв російської окупації, хто ще живий.

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Антивоєнні росіяни, ті, хто першим рейсом, останнім рейсом чи взагалі жодним рейсом, – ваш обов’язок щонайменше поширити її звернення.

Написати про Олешки. Звернутися до журналістів, депутатів тих країн і міст, де ви живете. До тих, хто теж може голосно, на політичному рівні, вимагати доступу гуманітарної допомоги та безпечної евакуації.

Зробіть це проблемою Європи, досить уже брехливих апологетичних наративів і замінованих століттями імперської міфології "суперечок слов’ян між собою".

Мовчання росіян навіть в еміграції – це така сама співучасть у тій самій російській окупації – територій, людей, життів і знання світу про них.

Дякую, Піно, що собою прориваєш цю блокаду.

Тепер потрібно разом прорвати наступну, а потім – найголовнішу.

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