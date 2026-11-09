Океани нагріваються, льодовики тануть: ООН оприлюднила тривожний кліматичний звіт

2026 рік може стати одним із найспекотніших за всю історію спостережень, а це майже два сторіччя. Причина полягає не лише у понад десятирічному потеплінні, а й у потужному атмосферному явищі Ель-Ніньйо.

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Тепло, що накопичується через парникові гази, впливає на океани, атмосферу, пришвидшує танення льодовиків та підвищує рівень моря. Тривожні тенденції оприлюднили у звіті ООН, пише Reuters.

Про що застерегли кліматологи

У звіті, в основу якого лягли дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), із січня до вересня середня температура на планеті була на 1,47 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень.

І упродовж наступних місяців показник може зрости ще більше через потужне Ель-Ніньо.

У звіті, який охоплює дев'ять наборів даних. зазначається, що останні 12 років, включно з 2026-м, увійшли до переліку найтепліших за весь період спостережень, який розпочався приблизно у 1850 році, тобто понад 170 років тому. К 2026-ий може увійти у четвірку найспекотніших за всю історію.

"Кожен показник тут говорить про одне й те саме. Ми бачимо, як тепло, захоплене парниковими газами, проявляється в океані, в атмосфері, в таненні льоду та підвищенні рівня моря", – заявив журналістам у Женеві керівник відділу кліматичної інформації ВМО Джон Кеннеді перед конференцією.

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Кліматична служба ЄС Copernicus вже заявила, що 2026 рік майже напевно стане другим календарним роком після 2024 року, коли температура перевищить поріг у 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, встановленого Паризькою угодою 2015 року.

У звіті ООН йдеться, що планета дедалі більше накопичує тепло, а температура океану продовжує зростати цього року з історичних максимумів 2025 року.

У звіті йдеться, що цього року середній рівень моря у світі також досяг рекордного рівня, оскільки льодовики та крижані щити тануть, а морська вода розширюється під час нагрівання.

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Звіт було оприлюднено перед черговим раундом міжнародних кліматичних переговорів, який стартує у Туреччині 9 листопада і триватиме аж до 20 числа цього місяця.

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