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Океани нагріваються, льодовики тануть: ООН оприлюднила тривожний кліматичний звіт

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
372
Океани нагріваються, льодовики тануть: ООН оприлюднила тривожний кліматичний звіт
2026-й може стати одним із нйспекотніших років за всю історію спостережень. Джерело: Згенеровано ШІ

2026 рік може стати одним із найспекотніших за всю історію спостережень, а це майже два сторіччя. Причина полягає не лише у понад десятирічному потеплінні, а й у потужному атмосферному явищі Ель-Ніньйо.

Тепло, що накопичується через  парникові гази, впливає  на океани, атмосферу, пришвидшує танення льодовиків та підвищує рівень моря. Тривожні тенденції оприлюднили у звіті ООН, пише  Reuters.

Про що застерегли кліматологи

У звіті, в основу якого лягли дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), із січня до вересня середня температура на планеті була на 1,47 градуса Цельсія вищою за доіндустріальний рівень.

І упродовж наступних місяців показник може зрости ще більше через потужне  Ель-Ніньо.

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У звіті, який охоплює дев'ять наборів даних. зазначається, що  останні 12 років, включно з 2026-м, увійшли до переліку найтепліших за весь період спостережень, який розпочався приблизно у 1850 році, тобто понад 170 років тому. К 2026-ий може увійти у четвірку найспекотніших за всю історію.

"Кожен показник тут говорить про одне й те саме. Ми бачимо, як тепло, захоплене парниковими газами, проявляється в океані, в атмосфері, в таненні льоду та підвищенні рівня моря", – заявив журналістам у Женеві керівник відділу кліматичної інформації ВМО Джон Кеннеді перед конференцією.

Кліматична служба ЄС Copernicus вже заявила, що 2026 рік майже напевно стане другим календарним роком після 2024 року, коли температура перевищить поріг у 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня, встановленого Паризькою угодою 2015 року.

У звіті ООН йдеться, що планета дедалі більше накопичує тепло, а температура океану продовжує зростати цього року з історичних максимумів 2025 року.

У звіті йдеться, що цього року середній рівень моря у світі також досяг рекордного рівня, оскільки льодовики та крижані щити тануть, а морська вода розширюється під час нагрівання.

Звіт  було оприлюднено перед черговим раундом міжнародних кліматичних переговорів, який стартує у  Туреччині   9 листопада і триватиме аж до 20 числа цього місяця.

Як розповідав OBOZ.UA, понад 8000 років тому на Землі зникло озеро розміром із Францію. І  це назавжди змінило клімат.

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Глобальне потепліннякліматООНокеанльодовик
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