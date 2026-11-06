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"Огидне перекручування фактів": Мендель виступила на заході "АдН" у Бундестазі і нарвалася на шквал критики

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
1,4 т.
"Огидне перекручування фактів": Мендель виступила на заході "АдН" у Бундестазі і нарвалася на шквал критики
Юлія Мендель опинилася в центрі скандалу. Джерело: Instagram @iuliia_mendel

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила на заході правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Бундестазі. Її поява викликала обурення німецьких "Зелених".

Про це пише німецьке видання Welt. Керівниця фракції "Зелених" у Бундестазі Ірене Міхаліч заявила, що цей виступ багато говорить про політичну програму "АдН".

За її словами, Мендель фактично перекладає відповідальність із агресора на жертву, а "АдН" охоче використовує такі заяви для просування проросійської пропаганди в німецькому парламенті. Міхаліч наголосила, що подібна риторика ображає десятки тисяч людей, які постраждали від російської агресії.

Міхаліч також обурили висловлювання Мендель про заручників. Вона вважає, що колишня речниця фактично виправдовує злочин, натякаючи, що заручниця має припинити опір, аби її захоплення завершилося.

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"Таке перекручування фактів просто огидне і не має місця в залах німецького Бундестагу", – заявила політикиня.

Вона також нагадала, що у вересні Мендель планувала виступити на подібному заході для депутатів Європейського парламенту у Страсбурзі, однак голова Європарламенту в останній момент скасувала її допуск.

Міхаліч наголосила на необхідності ретельно перевіряти всіх, хто отримує доступ до Бундестагу. За її словами, особливі застереження викликають особи, яких дружня країна звинувачує у державній зраді.

В адміністрації парламенту відмовилися коментувати ситуацію з Мендель. Водночас представник установи пояснив, що перед допуском до Бундестагу кожен гість проходить перевірку надійності, покликану мінімізувати ризики для безпеки. Він також зазначив, що незавершені процедури щодо санкцій у третіх країнах зазвичай не враховують під час такої перевірки.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Юлії Мендель заочно повідомили про підозру в державній зраді та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. За даними Офісу генерального прокурора, підставою стали, зокрема, її публічні заяви в іноземних медіа та дописи в соцмережах.

Серед матеріалів, на які звернули увагу правоохоронці, – інтерв'ю Мендель американському журналісту Такеру Карлсону. Тоді вона заявила, що Україна нібито перебуває на межі зникнення, а також стверджувала, що в країні немає демократії та свободи слова.

Проведені судові експертизи виявили в її висловлюваннях ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері та деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

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