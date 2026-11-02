Очікують диверсій з боку Калінінградської області РФ: у Польщі створили штаб спеціальної операції

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІлюстрація - відключення світлаСитуація зі світлом змінилася: які графіки діють і в яких регіонах найгіршеЄС і Канада створюють альянс на тлі загроз з боку Трампа та Путіна: що це дає Україні й що може завадитиЄС і Канада створюють альянс на тлі загроз з боку Трампа та Путіна: що це дає Україні й що може завадитиШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУкраїнцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологиніУкраїнцям прогнозують незвичну зиму: морози будуть короткими, а температура здивує. Ексклюзивний прогноз кліматологиніЇй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. ФотоЇй назавжди буде 23: на фронті загинула бойова медикиня Діана Горун з позивним Марена. ФотоІлюстрація - дроваДрова на зиму подорожчали: скільки українцям доведеться заплатити за кубометр із доставкоюНа початку листопада чотирьом знакам зодіаку дуже пощастить у роботі та фінансах: ви станете популярнимиНа початку листопада чотирьом знакам зодіаку дуже пощастить у роботі та фінансах: ви станете популярнимиДмитро ПєсковУ Кремлі відповіли, чи можливі нові гуманітарні операції, як в ОлешкахЗа що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в УкраїніЗа що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Очікують диверсій з боку Калінінградської області РФ: у Польщі створили штаб спеціальної операції

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
171
Очікують диверсій з боку Калінінградської області РФ: у Польщі створили штаб спеціальної операції
Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Калінінградською областю РФ. Джерело: Artur Reszko /PAP

Силові структури Польщі розгорнули на кордоні з Калінінградською областю РФ превентивну спецоперацію та створили спеціальний координаційний штаб в Головному управлінні поліції Польщі для протидії можливим російським диверсіям. До спеціальної операції залучили додаткові підрозділи поліції, військових, прикордонників та спеціальні служби.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на заяву головного коменданта польської поліції Мареак Бороня. Він зазначив, що заходи охоплюють територію Вармінсько-Мазурського воєводства та Підляшшя, куди вже перекинули посилені підрозділи.

У Польщі створили спеціальний штаб для координації операції

Операцію проводить польська поліція, а її командний штаб сформували в Головній комендатурі. До роботи також залучили воєводські комендатури поліції в Ольштині та Білостоці.

За словами Бороня, спецоперація має превентивний характер і спрямована на запобігання можливим загрозам безпеці.

Читайте також
Іван ЧерленськийІван Черленський
4,2 т.
Такер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями
4,2 т.
Такер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
759
"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео
759
"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео
Анна ПавловаАнна Павлова
5,6 т.
Суд відхилив спробу адміністрації Трампа призупинити вибори у найбільшому штаті через ймовірну поразку республіканця
5,6 т.
Суд відхилив спробу адміністрації Трампа призупинити вибори у найбільшому штаті через ймовірну поразку республіканця

"Поліція посилює заходи безпеки в районі Калінінградської області на випадок можливих подій, які можуть призвести до диверсійних актів. Тому на кордон прибуло підкріплення зі штаб-квартир поліції кількох воєводств. Це ґрунтується на інформації, яку ми також маємо від зовнішніх служб", – сказав головний комендант поліції.

Польща отримала попередження від військової розвідки та союзників

Минулого тижня польська влада отримала попередження від Служби військової розвідки, а також союзницьких спецслужб про небезпеку диверсійних дій на кордоні з Росією. Серед можливих сценаріїв, зокрема, назвали порушення кордону озброєними групами.

У зв'язку з цим до прикордонних районів прибули додаткові поліцейські сили з кількох воєводств. Боронь пояснив, що рішення про посилення присутності поліції ухвалили на підставі інформації, яку польські служби отримали як від власних, так і від зовнішніх джерел.

"Ми маємо забезпечити безпеку громадян, які там проживають, а також об'єктів і всіх ситуацій, які можуть становити загрозу для суспільства", – зазначив він.

До операції залучили антитерористичні сили

Боронь зазначив, що в регіоні працює значна кількість правоохоронців, зокрема представники антитерористичних підрозділів. Їхні дії координують із військовими, прикордонниками та спецслужбами.

"У цій операції ми також працюємо з військовими, прикордонною службою та спеціальними службами", – заявив Боронь.

Водночас головний комендант польської поліції заперечив, що нинішня мобілізація силовиків якимось чином пов'язана з кризою навколо Конституційного трибуналу Польщі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі заявили про прагнення розмістити у себе ядерну зброю США та Франції. Варшава хоче стати учасницею американської програми ядерної співпраці Nuclear Sharing. Також поляки водночас ведуть переговори про розширення взаємодії в ядерній сфері з Францією.

Схожі теми
ПольщакордонРосіябезпекадиверсія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!