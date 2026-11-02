Очікують диверсій з боку Калінінградської області РФ: у Польщі створили штаб спеціальної операції

Силові структури Польщі розгорнули на кордоні з Калінінградською областю РФ превентивну спецоперацію та створили спеціальний координаційний штаб в Головному управлінні поліції Польщі для протидії можливим російським диверсіям. До спеціальної операції залучили додаткові підрозділи поліції, військових, прикордонників та спеціальні служби.

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Про це повідомляє RMF FM з посиланням на заяву головного коменданта польської поліції Мареак Бороня. Він зазначив, що заходи охоплюють територію Вармінсько-Мазурського воєводства та Підляшшя, куди вже перекинули посилені підрозділи.

У Польщі створили спеціальний штаб для координації операції

Операцію проводить польська поліція, а її командний штаб сформували в Головній комендатурі. До роботи також залучили воєводські комендатури поліції в Ольштині та Білостоці.

За словами Бороня, спецоперація має превентивний характер і спрямована на запобігання можливим загрозам безпеці.

"Поліція посилює заходи безпеки в районі Калінінградської області на випадок можливих подій, які можуть призвести до диверсійних актів. Тому на кордон прибуло підкріплення зі штаб-квартир поліції кількох воєводств. Це ґрунтується на інформації, яку ми також маємо від зовнішніх служб", – сказав головний комендант поліції.

Польща отримала попередження від військової розвідки та союзників

Минулого тижня польська влада отримала попередження від Служби військової розвідки, а також союзницьких спецслужб про небезпеку диверсійних дій на кордоні з Росією. Серед можливих сценаріїв, зокрема, назвали порушення кордону озброєними групами.

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У зв'язку з цим до прикордонних районів прибули додаткові поліцейські сили з кількох воєводств. Боронь пояснив, що рішення про посилення присутності поліції ухвалили на підставі інформації, яку польські служби отримали як від власних, так і від зовнішніх джерел.

"Ми маємо забезпечити безпеку громадян, які там проживають, а також об'єктів і всіх ситуацій, які можуть становити загрозу для суспільства", – зазначив він.

До операції залучили антитерористичні сили

Боронь зазначив, що в регіоні працює значна кількість правоохоронців, зокрема представники антитерористичних підрозділів. Їхні дії координують із військовими, прикордонниками та спецслужбами.

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"У цій операції ми також працюємо з військовими, прикордонною службою та спеціальними службами", – заявив Боронь.

Водночас головний комендант польської поліції заперечив, що нинішня мобілізація силовиків якимось чином пов'язана з кризою навколо Конституційного трибуналу Польщі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі заявили про прагнення розмістити у себе ядерну зброю США та Франції. Варшава хоче стати учасницею американської програми ядерної співпраці Nuclear Sharing. Також поляки водночас ведуть переговори про розширення взаємодії в ядерній сфері з Францією.