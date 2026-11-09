Обидва антиукраїнські політики зміцнили лідерство перед виборами президента Франції: що показало останнє опитування

Ультраправа політикиня Марін Ле Пен і ультралівий Жан-Люк Меланшон мають шанси вийти у другий тур на виборах президента Франції, відповідно до прогнозів на основі соцопитувань. Після цього Ле Пен, імовірно, обійде свого суперника й отримає перемогу.

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Про це свідчать дослідження громадської думки, проведені Toluna Harris Interactive разом із M6 та RTL у період із 3 до 5 листопада. Нагадаємо, що вибори відбудуться навесні 2027 року: 18 квітня – перший тур, 2 травня – другий тур.

Що показало соціологічне опитування

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен "у кожному з протестованих сценаріїв першого туру значно виходить вперед", заявили дослідники.

Їй прогнозують від 34% до 36% підтримки, що на 1–2 відсоткових пункти більше, якщо порівнювати з попередніми опитуваннями. Таким чином антиукраїнська політикиня зберігає свою перевагу над іншими кандидатами в президенти, зазначили в компанії Toluna.

Жан-Люк Меланшон, кандидат від крайньої лівої політсили "Нескорена Франція", також кваліфікується до другого туру за всіма п'ятьма розглянутими сценаріями.

Результати соцопитування показують, що він може набрати 18% або 19% голосів і посісти друге місце.

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Що стосується другого туру голосування, то прогнози схиляються на бік Ле Пен. Вона отримає приблизно 68%, якщо її суперником буде Меланшон.

Як писав OBOZ.UA:

– Ле Пен офіційно розпочала президентську кампанію наприкінці жовтня. Лідерка "Національного об'єднання" заявила про необхідність відновити "національну впевненість" на тлі економічних, соціальних і безпекових проблем у Франції.

– Ультраправа політикиня заявила, що в разі своєї перемоги може припинити фінансову допомогу Україні не лише безпосередньо від Франції, а й у межах спільних програм ЄС. Вона також виступила проти приєднання Києва до Європейського союзу.

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