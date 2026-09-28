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Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
icon 9,7 т.
Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн
У квартирі російських громадян в Чорногорії знайдено мільйон євро
Джерело: Управління поліції Чорногорії

Поліція Чорногорії провела обшук квартири в Будві, якою користувалися двоє громадян Росії, затриманих раніше в аеропорту Тівата. Під час обшуку 25 вересня правоохоронці вилучили значну кількість IT- та комунікаційного обладнання, поліграф і готівку у восьми валютах на загальну суму близько €1 млн.

Про це повідомляє Eualive. За даними видання, обшук провели на підставі судового ордера Которського основного суду за участю прикордонної поліції південного регіону, підрозділу з боротьби з високотехнологічними злочинами, Агентства національної безпеки та Спеціального поліцейського департаменту.

Затримання в Тіваті

Двох росіян, яких правоохоронці позначили як A.K., 31 рік, і A.K., 42 роки, зупинили 23 вересня в аеропорту Тівата. Вони намагалися сісти на рейс до Тель-Авіва та мали із собою 19 одиниць багажу.

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Під час перевірки поліція виявила €26 210, 1150 ізраїльських шекелів, а також значну кількість незадекларованого електронного обладнання та медикаментів. Чоловіків затримали за підозрою в контрабанді та відмиванні грошей.

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Що знайшли

Під час подальшого обшуку квартири в Будві правоохоронці вилучили значну кількість IT- і комунікаційного обладнання, а також один поліграф.

Крім того, у помешканні знайшли готівку у восьми валютах. Йдеться про євро, російські рублі, сербські динари, ізраїльські шекелі, турецькі ліри, дирхами ОАЕ, долари США та киргизькі соми. Загальна вартість грошей становила близько €1 млн.

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Окремо поліцейські виявили €1120 купюрами, які можуть бути підробленими. Усі вилучені предмети та гроші мають пройти криміналістичну експертизу.

У поліції заявили, що продовжують працювати з прокуратурою, Агентством національної безпеки та міжнародними партнерами, щоб встановити всі обставини справи.

Обшук у Будві: у квартирі росіян знайшли техніку, поліграф і готівку на €1 млн

У росіян знайдено мільйон євро та обладнання

Джерело: Управління поліції Чорногорії

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Чорногорія повідомила про масштабну кібератаку російських хакерів 

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